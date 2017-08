'Game of Thrones' y su final agridulce

En múltiples ocasiones el escritor estadounidense George R. R. Martin ha dicho que el final de su saga de libros Canción de hielo y fuego, misma que sirve de referencia para la serie de HBO Game of Thrones, será agridulce. Pero, ¿Cómo se podría traducir esto? Para el español Luka Nieto, miembro del grupo Watchers of the Wall, agrupación especializada en esta trama de fantasía medieval, no necesariamente debe significar un desenlace mortal para algunos personajes. “La muerte no es la única forma de crear un drama satisfactorio, también puedes dejar a los personajes vivos, pero no necesariamente felices”, señala Nieto, quien agrega que muchas personas se obsesionaron con la muerte de Ned Stark, pensando que en la serie solo podían y debían suceder cosas malas.

Para él, un final de esta índole podría ser para Jon Snow ( Kit Harington) “A Jon el poder nunca le llamó la atención, pero tiene los nombres (apellidos Stark y Targaryen) y la reputación correcta para gobernar los Siete Reinos. Si lo analizas, es un contexto bastante triste”.

Por otro lado, a Daenerys Targaryen tampoco le pronostica un final feliz. Para basar su teoría, hace una remembranza de las visiones que tiene la Madre de dragones, durante la segunda temporada, en la Casa de los eternos, los brujos de la ciudad de Qarth, “Creo que las visiones en la serie hablan mucho del futuro, porque ella está a punto de tocar el Trono de Hierro, y así reclamar su derecho a gobernar, pero le llaman los dragones, y ¿A dónde la llaman? La llaman al El Muro. Y luego allí también ve a Khal Drogo ( Jason Momoa) y a Raegho, su hijo que nunca nació, y los rechaza. Así que lo que yo creo que va a ocurrir, es que Daenerys va a rechazar amor, familia y el trono, para sacrificarse por el reino, ayudando a salvarlo de los White Walkers. Así que no creo que vaya a reinar, creo que va a ser una de las personas que salve a los reinos, pero no creo que vaya a estar viva al final”, explica Nieto.

En cuanto al menor de los Lannister, Tyrion, el español lo ve como un posible sobreviviente de la gran guerra que se aproxima. “ Tyrion me parece uno de esos personajes que podría contar la historia de todo lo que sucedió, al igual que Samwell Tarly ( John Bradley-West). En lo personal me gustaría verlo feliz, en su viñedo, como mencionó en la sexta temporada”, comparte Nieto.

UNA HISTORIA CON RUMBOS DISTINTOS

Para muchos lectores, la mayor queja que tienen con respecto a la serie, es el rumbo distinto que ha tomado en comparación a los libros. Pero, ¿Qué tanto afectarán estos cambios al final de ambas historias? “Van a llegar exactamente al mismo punto”, explica Nieto, quien dice que tanto libros como la serie, solo han tomado distintos caminos para converger en un mismo final. “En la serie morirán personajes que dentro de los libros están vivos y viceversa. El joven Aegon, por ejemplo, quien en los libros dice ser el hijo menor de Rhaegar Targaryen y Elia Martell, y por consiguiente el legitimo heredero al Trono de Hierro, no aparece en la serie, lo que me lleva a pensar que morirá en los libros o su trama no ocupará mayor importancia”.

Sobre quién se quedará con el, en el caso de que todavía exista al final de la historia, Nieto piensa que en serie, como en libros, el final será igual.

"Martin se describe así mismo como jardinero y no arquitecto, a la hora de escribir. Lo que significa que no planea todo con gran detalle y luego lo escribe, sino que tiene como la "semilla" de una idea, y luego deja que crezca mientras escribe", aduce Nieto, quien cree que el escritor de otros libros como, solo compartió con los productores de la serie,, los puntos claves de la historia para llegar al final, mas no el camino completo.

"A partir de la cuarta temporada y quinta temporada, cambiaron la importancia de ciertas tramas. Por ejemplo, en la quinta temporada matan a, en un enfrentamiento contra losde una forma que no ocurre en el libro. Pero si lees los capítulos que ha publicado Martin en su blog, todo parece indicar quevaya a pelear en una gran batalla y vaya a morir de forma heroica. Creo que básicamente para darle más protagonismo ase deshicieron de. Ahora que saben el final, saben de qué es lo que pueden deshacerse y de qué no", señala Nieto.

LOS DISTINTOS ESCENARIOS

Al inicio de la serie, la gran pregunta era ¿Quién se quedará con el Trono de Hierro? Pero al paso de las temporadas, la idea que todavía exista un trono y una monarquía parase ir trastabillando. Personajes como Gendry, el hijo bastardo del antiguo rey Roberth Baratheon, ha expresado en distintas ocasiones su desconforme con tener que obedecer las ordenes de alguien que él no eligió como líder. Este tema, es algo en lo que Nieto también ha tenido pensamientos encontrados, ya que como confiesa ha cambiado de opinión varias veces "Tradicionalmente he pensado que no habrá un trono al final de la historia, aunque ahora mismo pienso que aunque siga existiendo el Trono de Hierro, creo que va a cambiar el sistema de gobierno. algo que ya Daenerys ha experimentado con eso" explica Nieto haciendo alusión al concilio de sabios que la Rompedora de Cadenas, instaló en la ciudad Meereen "En la quinta temporada, Daenerys tenía un representante de los esclavistas, y también de los ex-esclavos, algo bastante más representativo que el pequeño consejo de King's Landing, donde la mayoría de los que lo conforman son Lords, con excepción de Varys"

Para él, una forma de gobierno ideal sería una proto-democracia, ya que considera que no la historia no avanzará a extremos más modernos "Creo que sería un atisbo de lo que sería a futuro. Un representante de gobierno, aunque admito que es lo que yo quiero"

SPOILERS

El gran distintivo de esta temporada han sido los múltiples capítulos filtrados semanas antes de su transmisión por el cadena HBO. Contrario a lo que se podría esperar, dichas filtraciones poco o nada afectaron los niveles de audiencia de la serie, que este año alcanzó niveles de hasta 10.72 millones durante la transmisión de su quinto capitulo: Eastwatch, a comparación de su temporada pasada que llegó a los 8.89 millones, con su décimo episodio The Winds of Winter.

Para la argentina, miembro del grupo de facebook, esto se debe principalmente al trabajo logrado en cada episodio, que hicieron que quienes vieron los capítulos adelantados, sirvieran a su vez como medio de promoción de la serie “Cada vez que salía una filtración, las redes sociales se llenaban de comentarios sobre lo sucedido en la trama. Todos hablaban maravillas, y decían que querían verlo de nuevo. Esto aumentaba más las ansias para los que decidíamos esperar el domingo”. Otro punto que le pareció favoreció a la serie en contra de los, fue el protagonismo que tuvieron los dragones durante esta temporada “Querías ver los efectos especiales en su máximo esplendor, y siento que por razones como esas, muchos esperaban o lo veían nuevamente, para vivir la experiencia completa”

LOS ACTORES OPINAN

Y si bien cada fanático tiene su favorito para que sea el gobernante de los Siete Reinos, los actores que encarnaron a muchos de estos personajes también tienen sus apuestas y deseos. Para las actrices Aimee Richardson ( Myrcella Baratheon), Kerry Ingram ( Shireen Baratheon) y Kate Dickie ( Lysa Arryn) el más adecuado para este puesto monárquico es Tyrion Lannister ( Peter Dinklage) "Él es un pensador y creo que tomaría las decisiones correctas cuando se necesiten" comparte Ingram, quien a su contrario, mira a Littlefinger ( Aidan Gillen) como la peor opción para gobernar. " Tyrion es más político y pragmático" añade Richardson, aunque no descarta ideas como Jon y Daenerys compartiendo el poder, o inclusive que Arya Stark ( Maisie Williams) logré obtener mayor relevancia.

Por su parte,, quién le dio vida a, el joven, siente que las personas se enfocan mucho en las batallas entre familias y bandos del Sur o del Norte, cuando el verdadero peligro son los. "Para mí, el mejor para ese puesto es)" expresa el actor, quien lo ve no necesariamente sentado en el, sino más bien construyendo una democracia, no solo en el continente de, sino también en

La octava y última temporada de la serie, aún no tiene fecha de estreno, aunque mucho se rumorea sobre su posible estreno en el año 2019. Pero mientras llega su estreno, ¿Para usted, cómo sería el agridulce que promete George R. R. Martin?