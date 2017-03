La arquitectura de los barrios La Exposición y Bella Vista como la conocimos cuando poseían una calidad expresiva y de ornamentación, ha desaparecido por la demolición de las estructuras originales (con muy pocas excepciones). Los diseños de las residencias y edificios del área reflejaban una sensibilidad artística y un lenguaje exquisito, características que no se observan en la práctica profesional en la actualidad. Hoy día predomina la austeridad y la carencia del detalle ornamental en los diseños que se elaboran y que no se guían por ningún estilo en particular resultando la incoherencia y la irracionalidad.

Nosotros sostenemos como cierto aquel dogma que sin ornamentación no hay arquitectura. Después de la presentación del libro de mi autoría Puertas y ventanas del barrio de San Felipe-Testimonio de un valioso legado-2003 (una obra que fue la más consultada, por varios años, en la Biblioteca Nacional de acuerdo con esta institución), algunas personas me sugirieron que repitiera el tema, en otro libro, pero refiriéndome a los barrios que menciono en el título de este escrito. Esto porque comenzaba la transformación de los mismos: el reemplazo de la arquitectura original por torres de cristal. Se deseaba guardar un testimonio de cómo era naturaleza arquitectónica del lugar.

No lo hice por la razón de que cada vez que elaboro un libro o publico un ensayo he tenido que costearlo con mis propios recursos económicos. Decidí, en ese punto de mi vida profesional, que no escribía un libro o ensayo más sino es respaldado económicamente por una persona o una empresa. En el caso de los barrios La Exposición y Bella Vista no apareció el patrocinador en cuestión.

Pero volvamos al tema central. ¿Pudo evitarse la destrucción de la arquitectura original de los barrios La Exposición y Bella Vista y por ende su historia sin detener su progreso físico? Nosotros pensamos que sí. Lo que ocurrió fue que en su momento no existió ninguna autoridad para plantear un concierto para unir lo original con lo nuevo como muchas voces lo pidieron en nuestra comunidad y fuera de ella. Simplemente eso

fue así porque el norte y lo importante era hacer negocios inmobiliarios y la explotación económica desenfrenada del sitio sin reglas o parámetros. Y mucho que ver, en este cuadro, algunas influencias extranjeras que no beneficiaron con sus aportes. Entonces se perdió el alma y la arquitectura original de los lugares a los que hacemos referencia y el resultado no deja bien parada nuestra profesión y ejercicio de la arquitectura.

Todo lo anterior es como si hubiésemos planeado un plan urbanístico para destruir nuestros antiguos barrios porque lo que describo no solamente aconteció en los barrios La Exposición y Bella Vista sino en otra áreas de la ciudad de Panamá como San Francisco.

En otro aspecto, sume que las infraestructuras que se utilizan en el presente en los barrios aludidos son prácticamente las que existían. Estamos hablando de los sistemas de acueducto, alcantarillados, calles, etc. y que se construyeron cuando estos lares se utilizaban para edificar estructuras con una baja densidad poblacional específicamente.

Al final del camino se perdió la escala humana en ese sector de la ciudad. Nos olvidamos de las enseñanzas de Londres y París donde se permiten las construcciones de arquitectura contemporánea en ciertos sitios de la ciudad para evitar que las continuas paredes de cristales o vidrios borren la historia de la ciudad (cinta costera). No hemos tomado en cuenta las lecciones de Arcadia, en la antigua Grecia, de las Geórgicas de Virgilio, de las herencias de William Kent, lord Burlington, barón Haussman y Frederick Olmsted.

¿Cree usted que algún artista pinte, hoy día, un cuadro de un rincón de La Exposición y Bella Vista como pintaría uno del Casco Viejo?