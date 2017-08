Desde el próximo 15 de agosto hasta el 17 de noviembre se celebrará el Festival Mundial de Arquitectura de este año 2017 y otra vez, como el año pasado, este evento se ubica en Berlín, Alemania. Al mismo tiempo, en dichos días también se desarrolla el Festival Mundial de Interiores. En el mismo sitio. Son los eventos anuales más importantes para ambas actividades profesionales y nos sirven para aprender e intercambiar ideas y conocer nuevos productos. Todo esto con los trabajos que se presentan a concursos para obtener premios, conferencias, seminarios y simposios.

Los diseños, construidos o no, que concursan, son clasificados en las siguientes categorías: comerciales, industriales, escolares, religiosos, renovación de viejas estructuras, de oficinas, recreacionales, deportes, residencias, edificios de apartamentos, salud, gubernamentales, culturales, planificación urbana. Y por supuesto, de interiores. Los concursantes pueden conversar con los jurados. El jurado lo conforman numerosos profesionales, entre los cuales mencionamos a Robert Ivy (chief executive officer, AIA), David Basulto (editor in chief, ArchDaily), Thomas Chung (professor, Chinese University of Hong Kong), Robert Goodwin (Design Principal, Perkins+Will, Nueva York). Cabe anotar que el trabajo del ganador del premio The Architecture Drawing tiene una invitación para exhibirlo en el Museo Sir John Soane, Londres. Además, hay un premio que tiene un valor de 10 mil libras inglesas que otorga Architectural Review.

Numerosas eminencias se presentarán. El año pasado compareció Ben van Berkel (UNStudio) que nos comentó sobre las ciudades inteligentes y lo que ello acarrea; Hubertus Sie Gert sostuvo un coloquio con Louis Hutton sobre el tema “Los retos urbanos de Berlín”, y Alan Baalfour, exdecano de la Escuela de Arquitectura de Georgia Tech, pronunció senda conferencia. Presumo que este año vamos a escuchar a profesionales de esta categoría.

Se despiden los festivales con una cena de gala en un lugar que se desempeñaba antiguamente como una estación de trenes. Durante la cena se anuncia a los ganadores y seleccionados para los diferentes premios.

Por los festivales anteriores, y por experiencia propia, recomendamos la asistencia a estos eventos porque nos brindan la oportunidad de conocer, en el sentido pedagógico, las tendencias y perspectivas estéticas de la actualidad en los cinco continentes por la razón de que participan profesionales de todos los rincones del mundo. Se conocen nuevas ideas de talento e ingenio.