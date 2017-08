Las siguientes son frases que, a pesar de la austeridad de palabras (cosa que no necesitan), expresan concisas, con certeza y precisión, unas relevantes verdades. Todas han permanecido en nuestras memorias a través de los años, aunque he olvidado los nombres de algunos autores. He aquí los comentarios:

Cualquiera excentricidad arquitectónica se califica como ícono por la perezosa aceptación.

Refiriéndose a diseños de residencias, alguien en una disertación dijo: “¿Tenemos que vivir en una casa que es un ícono? ¿Por que no podemos vivir simplemente en un hogar?”.

Cuando Walter Gropius eliminó el curso de historia de la arquitectura del currículo de la Facultad de Arquitectura de Harvard, produjo varias generaciones de gente muy ignorante.

Arquitecto Robert Stern

Algunas veces es refrescante mirar pinturas y esculturas que reflejan el propósito del arte, que es aquel de despertarnos un placer al mirarlas, y no uno que nos confunde y mortifica para entenderlas.

Un edificio debe expresar su propósito o fin a través del lenguaje arquitectónico.

Algunos confunden genialidad con capricho.

Una idea es un punto de partida y nada más, al desarrollarla se transforma con el pensamiento.

Pablo Picasso

La arquitectura es un monumento a lo eterno, conmemorando la ausencia y presencia del hombre.

Raimund Abraham

Nosotros trasladamos el arte a nuestros sitios de trabajo para reconocer su valor como fuente de placer y mejorar el reflejo del ambiente.

La diferencia entre un decorador y un diseñador es que un diseñador utiliza arquitectura interior para crear un fuerte ambiente, mientras el decorador tiende a limitarse a amueblar un espacio.