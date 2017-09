Panamá, capital:

En lo que se refiere a nuestra capital y a este escrito, solamente tomo en consideración los corregimientos San Felipe, Santa Ana, El Chorrillo, Calidonia, Bella Vista, Pueblo Nuevo, Río Abajo y Juan Díaz.

Hace varios lustros se construyó, en dos niveles, a un costado de nuestro Teatro Nacional, una estructura para aparcar carros. Este edificio reemplazó a un mirador al mar en acera y una playa que era aprovechada, sobre todo, por los muchachos del barrio. A nosotros siempre nos pareció el nivel bajo de un ambiente lúgubre y no muy seguro para nuestra integridad física. Y no resolvió la carencia de lugares para aparcar los carros en el sitio. Visite el área y pruebe si lo que digo es cierto o no.

La solución para crear lugares para aparcar carros debe enfocarse sobre toda la ciudad de Panamá de manera integral.

Hay verdades indisputables que afectan el orden urbano de nuestra ciudad Panamá: vivimos y nos movemos en un caos urbano que crece velozmente por la falta de la aplicación de un Plan Maestro que existe. Las infraestructuras relacionadas con los sistemas de agua potable, aguas servidas y desagües pluviales en la actualidad están obsoletas y no se les otorgan mantenimientos. Es más, muchas de estas últimas no funcionan. Añada otras taras que puedo mencionar como los cables eléctricos expuestos en el aire y que nosotros les llamamos “collares”.

Ahora bien. El verdadero propósito de este escrito es aludir a los estacionamientos subterráneos que la Alcaldía de Panamá construye en la ciudad de Panamá.

Pareciese que a alguien se le escapó recordarle al alcalde de Panamá capital que la ciudad prácticamente toda está a nivel del mar con la excepción de muy pequeñas áreas, y por lo tanto no hemos desarrollado una costumbre o cultura de construir sótanos en nuestras residencias y edificios. Y hay razones del porqué como cuando la marea está “llena” y llueve, a la vez, no es posible desalojar las aguas lluvias y aguas servidas. A menos que se instale un sistema especial de desagües exclusivos con bombas, lo cual hace el proyecto más costoso y en un país donde se desconoce la palabra mantenimiento quién le daría este servicio. En Inglaterra ese lujo solamente se lo pueden dar los archiplutócratas como veremos más adelante.

Me inclino a pensar que el alcalde de la ciudad capital actúa con buena fe, pero con desconocimiento del tema. Además, la solución para la falta de sitios para aparcar los carros requiere examinar por qué hay tantos carros circulando en nuestra ciudad y la mayor parte de las veces de manera desordenada. Desconozco los planos técnicos de lo que se construye, pero todo lo dicho, por experiencia, sé que es cierto.

Inglaterra, Londres:

En Londres, Inglaterra, se ha multiplicado la construcción de verdaderos palacios y mansiones bajo el nivel de la calle (allá le llaman iceberg homes) en áreas densamente pobladas. Obviamente, hay antagonismos sobre esto entre los vecinos, las autoridades del urbanismo del city y los propietarios por los inconvenientes que estas estructuras crean. Dos ejemplos son los siguientes que se observan al final de este escrito.

A propósito, les nombro algunos archiplutócratas propietarios: Robert Beecham, Damien Hirst, Edmund y Carol Lazarus.