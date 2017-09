Apple le apuesta en grande al 'streaming' de vídeo

La televisión es una de las pocas pantallas que Apple no ha conquistado, pero eso podría cambiar pronto. La empresa más rica del mundo parece interesada en tener sus propios programas dignos de nominaciones al Emmy, a la altura de Game of Thrones de HBO o Stranger Things de Netflix.

Apple trajo a los veteranos ejecutivos de la TV Jaime Erlicht y Zack Van Amburg de Sony Corp. en junio y les dio mil millones de dólares para gastar en programas originales durante el próximo año, de acuerdo con un reporte del Wall Street Journal que cita fuentes anónimas.

La programación estará disponible sólo en un canal por suscripción, probablemente ligado al servicio de streaming Apple Music. Apple rechazó hacer declaraciones al respecto. Aunque mil millones de dólares es mucho dinero, es un pelo de gato para Apple, cuya fortuna asciende a 262 mil millones en efectivo. Pero es suficiente para colocar a Apple en el grupo más importante de empresas tecnológicas que producen su propio contenido para televisión.

LA HISTORIA NO SE REPITE

Hollywood ha temblado con la idea de que Apple ponga la mira en la televisión, como lo hizo con la música. Hace casi 15 años, el entonces director general de Apple, Steve Jobs, convenció a las discográficas de que le permitan a la empresa vender música en formato digital en su tienda iTunes por 99 centavos de dólar por canción, un acuerdo que satisfizo a la industria ante la creciente amenaza de la piratería desatada por Napster.

Con el tiempo el dominio de Apple en la música digital irritó a los ejecutivos musicales, quienes vieron cómo la empresa se quedaba con una gran parte de sus ganancias.

El cine y la televisión han sido mucho más difíciles de dominar para Apple. El interés de la empresa por transformar la TV ha sido un secreto a voces por años, pero hasta ahora Hollywood ha desdeñado los esfuerzos de Apple para convertirse en un intermediario digital indispensable para el vídeo.

De alguna manera Netflix le ganó a Apple dando el primer golpe con su innovador servicio de streaming. Lanzado en 2007, el servicio fue pionero en ofrecer a los espectadores temporadas enteras de series en cualquier dispositivo con una conexión a internet. Esto le dio nueva vida a programas existentes como Breaking Bad, cuyo creador reconoce a Netflix por permitirle sobrevivir, pero también impulsó la creación de otras series hechas para ser consumidas vorazmente.

Netflix también ayudó a desatar una ola de creatividad en Hollywood. Fue seguida por rivales como Amazon y Hulu, que también impulsaron populares servicios de streaming, así como cadenas como CBS y Walt Disney Co., propietaria de ABC y ESPN, entre otros canales.

LA NECESIDAD DEL NEGOCIO

Todo esto ha aumentado la presión para que Apple mejore su participación en la televisión, y también porque la popularidad cada vez mayor del streaming afecta su negocio de renta y venta de vídeo en iTunes.

Apple "no se quiere quedar atrás”, dijo Debby Ruth, vicepresidente senior de investigación de consumo de la firma Magid. "Esta es su manera de reclamar su territorio”. Este año la empresa estrenó sus dos primeras series originales - Planet of the Apps y Carpool Karaoke- en su servicio Apple Music, que tiene 27 millones de subscriptores.

Pero ningún programa ha generado expectativas entre el público o ha sido aclamado por la crítica. La contratación reciente de Erlicht y Van Amburg señala la intención de Apple de hacer un escándalo mayor. Los ejecutivos ayudaron a orquestar programas exitosos como "Breaking Bad" de AMC y más recientemente entraron al streaming con The Crown, que se estrenó en Netflix el año pasado y tiene 13 nominaciones a los premios Emmy, que se entregan el próximo 17 de septiembre.