Barack Obama recibirá el premio JFK al coraje

El expresidente Barack Obama fue nombrado ganador del Premio John F. Kennedy al Coraje 2017. "Me siento honrado de ser reconocido por una familia con un legado de servicio", dijo el exmandatario en su cuenta oficial en Twitter.

"El presidente Kennedy convocó a una nueva generación de estadounidenses a dar sus talentos al servicio del país", dijo su hija, Caroline Kennedy, en una declaración el jueves. "Con dignidad y coraje excepcionales, el presidente Obama ha llevado esa antorcha a nuestros tiempos, dando a jóvenes de todos los contextos un ejemplo que pueden emular en sus vidas".

Humbled to be recognized by a family with a legacy of service. Who's your #ProfileInCourage? Tell me about them: https://t.co/euYRxWcosthttps://t.co/HBgFiRcq9J