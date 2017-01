Robert De Niro encarna al estafador Madoff sin lograr comprenderlo

Tras haber encarnado al autor de la peor estafa financiera de la historia en "The Wizard of Lies", Robert De Niro sigue sin dilucidar el misterio Bernie Madoff. "Yo puse todo mi empeño pero no lo entendí".

"Lo que hizo está más allá de mi comprensión", dijo en una conferencia de prensa en Pasadena, cerca de Los Ángeles, el legendario actor, que ha encarnado una larga lista de personajes delincuentes durante su dilatada carrera.

"Lo único de lo que estoy convencido es de que él no le contó (su estratagema) a sus hijos, a su esposa", interpretada por Michelle Pfeiffer en esta producción de HBO dirigida y coproducida por Barry Levinson ("Rain Man", "Bugsy", "Good Morning, Vietnam"...).

De acuerdo con De Niro, Ruth Madoff y sus hijos probablemente tenían sospechas, como es posible que tuvieran algunos clientes, por las enormes ganancias ofrecidas por Bernie Madoff, pero en la medida en que el dinero fluía optaron por no ir más lejos.

La caída de Bernard Madoff ya ha sido llevada a la pantalla, especialmente en la miniserie "Madoff", en la cadena ABC.

Durante casi 20 años, Bernard Madoff, de 78 años, fue una de las celebridades de Wall Street.

Llevó a cabo un enorme fraude llamado piramidal estimado entre 23 mil y 65 mil millones de dólares, dependiendo de si se incluyen o no los intereses. Nunca puso ni un solo centavo de los fondos confiados por sus clientes, tomando de los fondos de nuevos inversionistas para pagar o reembolsar a los más antiguos.

El castillo de naipes se derrumbó en diciembre de 2008 cuando un gran número de inversores, asustados por la crisis financiera, pidió recuperar sus deudas. Madoff cumple actualmente una condena de 150 años de prisión.

Este hombre, que nació en una familia modesta de Queens en Nueva York, "tenía que tener un cierto desprecio" por la gente que estafó, dice De Niro: "Quería ser parte de ese mundo, pero no lo era".

La película para televisión, que se estrenará en mayo, está inspirada en el libro de la periodista Diana Henriques, "The Wizard of Lies: Bernie Madoff and the death of trust".

"Cada uno de nosotros confía en personas en la vida y sólo alguien en quien uno tiene realmente confianza puede traicionarnos", dice la escritora.

Según Henriques, la actuación de De Niro muestra "hasta qué punto es posible para los estafadores" como Madoff, dotados de un "magnetismo increíble", "ganar su confianza".

El actor neoyorquino, laureado con dos Óscar, participará también en la próxima película de Martin Scorsese, "The Irishman", aún en etapa de preproducción.

