Tener mascostas trae consigo beneficios increíbles. Uno de ellos, crear amistades entre sus dueños.

Un día de 2001, Bruce Quinn paseaba a sus perros en un parque de San Felipe y Aaron Zebede hacía lo propio con el suyo.

“Él me dijo: ‘Tú eres’ y yo le respondí: ‘Tú eres’, y ahí mismo me preguntó si me interesaba participar en un musical, y me dio un papel enAsí todo comenzó y seguí haciendo musicales bajo su dirección por cinco años más”, recuerda Zebede, quien dirige el espectáculoun collage de números musicales dedicado al maestro Bruce Quinn, quien se ha hecho cargo de más 100 montajes, principalmente del género musical.

En este concierto de gala, que ocurrirá hoy sábado 11 de febrero, a las 8:00 p.m., en el teatro, se ofrecerán canciones representativas de musicales clásicos de Broadway que dirigió Bruce Quinn en los últimos 50 años como

Enparticiparán intérpretes que se iniciaron en las tablas bajo las órdenes de Quinn:

Zebede confiesa que todo lo que sabe sobre actuar, producir y dirigir musicales se lo debe a Quinn, quien comenzó su faena escénica en 1962 cuando dirigió su primera pieza teatral ende

“Gracias a Bruce se hacen musicales ende calidadÉl fue nuestro primer maestro, el que nos dio nuestra primera oportunidad. Gracias a él hacemos lo que hacemos. Estuve enhace una semana y un director me dijo: ‘Panamá es la capital del teatro musical en la región. Aparte denadie más hace musicales’. Esto es gracias a Bruce”.

nació enel 28 de febrero de 1936 y obtuvo una licenciatura en

RECUERDOS

El teatro es un instrumento eficaz para que el artista lo utilice como medio a través del cual vierta su opinión sobre su realidad. Es un medio para cuestionar, para preguntarse, para poner bajo una lupa la existencia y el comportamiento humano, pero también es un espacio para soñar despierto, para divertirse, para entretener. De esto sabe, y mucho, el panameño Bruce Quinn, quien es director, diseñador de escenografía y de efectos visuales, así como productor, al que hoy le rinden honores con el espectáculo The Old Broadway Show, a cargo de Aaron Zebede. Cuando en 1949, un niño de 12 años llamado Bruce Quinn asistió como espectador a su primera obra, no sabía que la decisión de ver la comedia Gentlemen Prefer Blondes lo llevaría a tener una feliz relación con las tablas.

Agradece a sus padres que siempre lo pusieron en contacto con el arte y le enseñaron a hablar sin miedo ni pena con cualquier individuo, y que con cada quien lo hiciera de forma sincera., directora delconoce aen 2000, cuando ella fue al casting de Fama, sin experiencia previa teatral. Empieza a cantar y Quinn queda fascinado con su voz, y su carrera comenzó.

Davidson manifiesta que aprendió de Quinn a trabajar en equipo, el valor de la disciplina, el rigor por la dedicación, y sus enseñanzas le brindaron la ocasión de mejorar en el canto, el baile y la actuación. “Muchos nos hemos convertido en artistas gracias a Bruce. Es uno de los pilares del arte”.

En opinión de, que debutó siendo niño en 1976 conmusical dirigido por Quinn, “Bruce es un pionero y referente del teatro musical en Panamá y de las grandes producciones con decenas de personas en escena bailando, actuando y cantando, y con bandas y orquestas en directo. Ha sido el impulsador de grandes estrellas nacionales, dándoles su primera oportunidad. De sus elencos han surgido directores, diseñadores de iluminación, productores y directores musicales y de audio, siendo su trayectoria una gran escuela del espectáculo”.

Trabajar con Quinn le ayudó aa vencer la timidez en escena, “a representar las canciones que interpreto en mis presentaciones como cantante, a desarrollar un potencial que se habría perdido. Además, me ha permitido confraternizar con personas a las que aprecio y admiro, con las que he compartido escenario y vida, y me ha mostrado lo que es ser sencillo y humilde en la grandeza”.

“Es difícil describir con palabras el agradecimiento tan grande que siento por él, no solo porque montó las obras en las que pude participar y desenvolverme como artista, sino porque él amaba lo que hacía y siempre nos transmitió ese amor y compromiso con el teatro”, indica por su ladoquien trabajó conpor primera vez en 1995 conPara el teatro istmeño, “Bruce empezó la era de las megaproducciones de enorme inversión de capital, y especialmente la compra de derechos para usar obras ajenas 100% con todas las de la ley. Bruce fue ese papá que trajo a nuestra tierra los mejores éxitos de Broadway de Estados Unidos y del West End de Londres, dándole a cientos de artistas como yo la oportunidad de descubrir todo un universo del arte escénico, totalmente desconocido para la panameñita vida mía, sin recursos abundantes y que no puede viajar al extranjero anualmente a deleitarse entre teatros y espectáculos”, indicaque debutó en 1997 con“Lo mejor que hizo Quinn por Altamirando “fue primero contratarme para el cuerpo de baile y luego para el coro. Darme una línea de una canción. Darme la posición de suplente para un personaje secundario, y finalmente un protagónico. Me ayudó a empezar de cero e ir creciendo poco a poco”.