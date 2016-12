Los hijos no deben morir antes que sus padres. Ya lo dijeron escritores como William Shakespeare y J. R. R. Tolkien, quienes exploraron en sus piezas literarias ese momento terrible cuando la lógica se modifica de forma abrupta, y tenían tanta razón en sus planteamientos.

No hay dolor más profundo para un padre y una madre que ver partir a un hijo. La ley natural indica que los progenitores deben encontrarse primero con la muerte a causa de los años acumulados, de alguna enfermedad normal cuando se es anciano, por lo que sea.

Debbie Reynolds fue testigo cuando su hija, Carrie Fisher, cerró los ojos para siempre. Un día después, ella le siguió los pasos. ¿Lo hizo por cabanga, porque le llegó la hora o por un accidente cerebrovascular como determinaron los médicos en Los Ángeles? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que se fue triste, con el corazón herido, ella que le brindó tantas sonrisas y carcajadas a los consumidores del cine y la televisión de varias generaciones.

"Ella quería estar con Carrie", manifestó su hijo Todd Fisher, citado por la revista especializada Variety, ya que "horas después de que, desconsolada por la muerte de su hija, colapsara y fuera hospitalizada".

Debbie Reynolds tuvo una carrera amplia y variada, en la que pasó de un género fílmico a otro con soltura y gracia. Ella participó en la primera edad de oro de Hollywood, cuando la Meca del Cine comenzó a formarse como una industria próspera y cuando con los años pasó a ser el principal imperio cinematográfico de la Tierra.

Si su hija tiene un lugar seguro en la historia del cine de la mano de la saga de Star Wars, su madre participó en uno de los mejores musicales del mundo: Singin' in the Rain ( Cantando bajo la lluvia, 1952), junto a Gene Kelly y Donald O'Connor. En esta producción, dirigida por Stanley Donen y Gene Kelly, se hace el más entretenido y didáctico estudio de cómo fue el paso del cine mudo al sonoro.

Debbie Reynolds también participó en un título indispensable del wéstern: How The West Was Won (1963), una película por episodios sobre el Viejo Oeste, firmada por los maestros John Ford, Henry Hathaway, George Marshall y Richard Thorpe.

Por medio de la comedia de situación regresa a la genialidad con Divorce American Style (1967), de Bud Yorkin, en la que demuestra, en compañía de Dick van Dyke, que, a veces, estar divorciado es peor que estar casado.

Quizás las nuevas generaciones la recuerden por su participación en la película Mother (1996) y en la serie de televisión Will & Grace. En el largometraje Albert Brooks, escribe y dirige un filme sobre cómo mejora o empeora la relación entre un hijo y su madre cuando el vástago, por distintos motivos, regresa a casa siendo ya un adulto.

Mientras que en Will & Grace (1998-2006) Debbie Reynolds encarnó a la peculiar madre de la no menos alocada Grace Adler ( Debra Messing).

Recordemos a Debbie Reynolds de la mejor manera: volviendo a ver sus películas más representativas.