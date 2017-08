Este jueves 3 de agosto llega a las salas nacionales Ilegítimo, un drama dirigido por Juan Camilo Gamba y que cuenta con un elenco compuesto por actores panameños como Elmis Castillo y Mariela Aragón Chiari, e intérpretes colombianos como Jorge Enrique Abello y Julieth Restrepo.

Los productorescompartieron conmigo un(el enlace está debajo de estas líneas) sobre esta producción sobre un joven universitario en busca de su identidad y de su pasado, así como un largometraje que trata sobre la política, el poder y la corrupción en nuestros países latinoamericanos.

UNIÓN DE FUERZAS

es 80% producción panameña y 20% colombiana.comenta sobre el tema: “las coproducciones son un mecanismo muy importante para que nuestro cine viaje, para que los mercados se abran y el público se amplíe. De igual manera, cada uno de los países que participan en la coproducción impulsan la película como propia y esto da más vuelo a ser visto por una mayor cantidad de espectadores”.

En el caso de Ilegítimo, comenta Pacheco, la presencia de Colombia la dan “actores de un nivel internacional como Jorge Enrique Abello, más conocido como Don Armando en la telenovela Betty la Fea, y Julieth Restrepo, que ganó el premio Macondo por Estrella del sur (2013), que junto a los actores panameños de gran talento cuentan una muy bella historia que nadie debe perderse”.

por su lado, comparte que unieron fuerzas con“porquees un país pequeño y con una pequeña población, y recuperar la inversión que uno le hizo a la película, con solo los locales que van a verla en el cine, no es fácil. Por eso, los cineastas panameños tratamos de hacer coproducciones para venderlas mas fácil en otros países y tener más ingresos”.

MENSAJES

Luis Pacheco recomienda ver Ilegítimo porque “cuenta que aunque la vida tenga dificultades, siempre hay esperanzas. Es una película bella y emotiva que recomiendo al público y que seguramente le será difícil no sentir lo que nuestro personaje pasa. Sería un reto pedirles que no lloren en algunas de las escenas. Al final, sabemos que el público saldrá con el corazón lleno de esperanza, así que no deben perdérsela, desde ya separen su butaca para ver esta bella película de mucho talento panameño en coproducción con Colombia”.

Jacobo Silvera califica a Ilegítimo como un largometraje completo. “Está bien elaborada a nivel de producción, cinematografía, actuación, etc. Aparte de ser entretenida, te deja una enseñanza y aparte de dejarte intrigado, queriendo saber qué va a pasar, también te llegará al corazón”.