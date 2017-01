Ya anunciaron a los nominados a esos premios que nadie de los participantes disfruta de ser tomado en cuenta: los Razzie, creados en 1980.

La responsabilidad de esta "distinción" es denunciar lo peor del cine hecho en

En esta vuelta las películas más destrozadas han sido Zoolander 2 y Batman versus Superman: el amanecer de la justicia, ambas con 8 nominaciones.

Le siguen a distancia Independence Day: contraataque, y Dios de Egipto, los dos con 5 nominaciones.

La votación para nominados y ganadores son votados online por alrededor de mil miembros de 24 países, que se inscriben en internet y pagan una cuota de 40 dólares.

Los ganadores serán anunciados el 25 de febrero, un día antes de la entrega del Oscar. Los ganadores reciben un trofeo dorado pintado con espray.

En la categoría de peor película del año están Batman versus Superman: el amanecer de la justicia, Dirty Grandpa, Hillary's America: The secret history of the democratic party; Independence Day: contraataque y Zoolander 2.

El peor director se lo disputan Dinesh D'Souza y Bruce Schooley por Hillary's America: The secret history of the democratic party; Roland Emmerich por Independence Day: contraataque; Tyler Perry por Boo! A Madea Halloween; Alex Proyas por Dioses de Egipto; Zack Snyder por Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia; y Ben Stiller por Zoolander 2.

Como peor actor destacan Ben Affleck por Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia; Gerard Butler por Dioses de Egipto; Henry Cavill por Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia; Robert De Niro por Dirty Grandpa; Ben Stiller por Zoolander 2 y Dinesh D'Souza por Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party.

La peor intérprete es una disputa entre Megan Fox por Ninja Turtles: Fuera de las sombras; Tyler Perry por Boo! A Madea Halloween; Julia Roberts por Feliz día de la madre; Becky Turner por Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party; Naomi Watts está por partida doble: por la serie Divergente: Leal y Shut In, y su compañero de reparto de Divergente, Shailene Woodley también en el aparte.

El actor secundario está entre Nicolas Cage por Snowden; Johnny Depp por Alicia a través del espejo; Will Ferrell por Zoolander 2; Jesse Eisenberg por Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia; Jared Leto por Escuadrón suicida y Owen Wilson por Zoolander 2.

Las peores actrices son Julianne Hough por Dirty Grandpa; Kate Hudson por Feliz día de la madre; Aubrey Plaza por Dirty Grandpa; Sela Ward por Independence Day: Contraataque, y Kristen Wiig por Zoolander 2.

El guion mas detestable es una pelea entre Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia, Dioses de Egipto, Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party, Independence Day: Contraataque y Escuadrón Suicida.

Como peor reparto\pareja vuelven a aparecer Ben Affleck y Henry Cavill por Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia; todos los actores de Dioses de Egipto; Johnny Deep y su vestuario; todos los actores de Belleza oculta; Terry Perry y su peluca, y Ben Stiller y Owen Wilson por Zoolander 2.

Peor precuela, remake, copia o secuela fue a parar en Alicia a través del espejo, Batman v. Superman: El amanecer de la Justicia, Fifty Shades of Black, Independence Day: Contraataque, Ninja Turtles: Fuera de las sombras y Zoolander 2.

En opinión de ustedes, ¿qué película o actor o actriz o director se quedó por fuera?