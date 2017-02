Por fin Rick ( Andrew Lincoln) ha despertado de ese letargo derrotista y ha vuelto a ser el líder que usa la violencia cuando no queda salida en un mundo en caos por culpa de los seres humanos y los zombis.

Ahoraestá en un proceso proselitista para derrocar a). Aunque tuvimos que aguantar las subidas y caídas de la primera parte de la séptima temporada para ver esto.

El episodio 9 de The Walking Dead , presenta a unque busca apoyo eny enpara dar por terminada la dictadura civil impuesta por. Aunque no recibió los sí que esperaba de los respectivos líderes de ambas comunidades, estos tarde o temprano se darán cuenta de que el sometimiento no es la solución con alguien tan violento como

El tono de humor negro y pesimismo del capítulo fue responsabilidad del pusilánime), quien como era de esperar, demostró tener notables habilidades para ser un cobarde a gran escala, aunque de paso le dio un par de buenas respuestas justificables a) y) cuando le exponían las virtudes de acabar con Negan y sus hombres.

Bien llevada a cabo la escena cuandoy su equipo (en especial junto con) eliminan a un número notable de muertos vivientes cuando iban de regreso a

Ahora falta ver la razón precisa por la cual el padre) se llevó las provisiones y las pocas armas de su comunidad. ¿O será que alguien lo obligó a traicionar a sus amigos?

También cabe esperar a que Ezequiel cambie de opinión y se una junto a los suyos a darle con el bate a Negan.

Aún más enigmático es saber por qué Rick, cuando se ven rodeados de forma sorpresiva por un grupo de personas, ofrece una gran sonrisa en vez de estar bajo tensión. ¿Conoce a alguno de ellos? ¿Piensa que no son tan fieros como creen? ¿O se emociona al saber que hay otros grupos organizados que pueden ser potencialmente aliados?