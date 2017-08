Se puso el punto final de la séptima temporada de Juegos Tronos y los seguidores de esta serie de HBO estamos de capas caídas por el vacío que nos deja este programa del género fantástico.

Como ya se ha vuelto moneda corriente, se sabe poco sobre su futuro. No se sabe en qué mes de 2018 se presentará su octava y última temporada.

Incluso hay quienes han dejado entrever que por razones de producción, cada vez más complejos en términos de efectos especiales, tengamos que esperar hasta 2019 para saber quién ganará en la batalla entre la vida y la muerte.

De esa manera, Juego de Tronos ingresaría en ese grupo de programas que necesitan más de un año para llevar a cabo el rodaje completo de su temporada, como ha ocurrido con Westworld, Fargo o Sherlock.

Una certeza es que serán 6 episodios versus los 7 de la que terminó el domingo pasado, y lejos de ser los 10 capítulos emitidos en las anteriores temporadas.

También se confirmó que su media de duración sería entre 70 y 80 minutos por entrega.

Por ejemplo, el periódico El País de España ha informado que el actor Nikolaj Coster-Waldau ( Jaime Lannister) anunció que a él le pidieron que regresara a grabar este mes de octubre.

PIRATERÍA

Una prueba de su condición de fenómeno es que cuatro de los siete capítulos de esta séptima temporada lograron un récord de audiencia en Estados Unidos, siendo el último capítulo el que alcanzó la mayor cuota con 12.1 millones de espectadores en la pantalla chica y 16.5 millones a través de los servicios de streaming.

El lado que menos le agrada a HBO es que Juego de tronos sigue siendo de las series más pirateadas en el planeta, de acuerdo con datos de la web Torrentfreak.

Lo interesante es que la temporada que finalizó el domingo ha sido la menos descargada en términos ilegales y que la preferida por los piratas fue la quinta temporada.

LO QUE VENDRÁ

HBO sabe que su estrella más grande en este momento es Juego de tronos, y que si bien tiene otras series interesantes en cartel como The Leftovers y Girls, están claros de que ninguna ingresa dentro de ese exclusivo grupo de ser un fenómeno global.

También le preocupa que los canales de cable en Estados Unidos, y en buena parte del planeta, han perdido suscriptores por opciones como Nextflix y Amazon.

Por eso, HBO le ha pedido a los guionistas Max Borenstein, Jane Goldman, Brian Helgeland y Carly Wray que trabajen en la matriz argumental de un grupo de programas que vendrían a ser spin-offs de Juegos de Tronos.

Una de las extensiones del universo de los libros de George RR Martin podrían desarrollarse en Naath ( Poniente), la cuna de Missandei.

Otra se ocuparía de Lodos, quien se adjudicó el título de Rey de las Islas de Hierro durante la época de Aegon I Targaryen y que fue mencionado en el quinto episodio de la séptima temporada.

Otro personaje que podría tener su propio espacio sería Jenny de Piedrasviejas, quien existió durante los años de Aegon V Targaryen y contrajo nupcias con

Duncan Targaryen.

Otro plan de HBO es convocar de nuevo a dos de los responsables del éxito televisivo de Juego de Tronos, los guionistas David Benioff y D.B. Weiss, quienes están elaborando el contenido de la serie Confederata, centrada en la época cuando la esclavitud era normal en la unión americana.

Si los spin-off se dan, unido a que Juego de Tronos retornaría quizás en 2019, le permitiría a HBO tener tiempo de rodar uno de esos spin off para que no pase mucho tiempo entre el broche de oro de Game of Thrones y la llegada de las nuevas producciones en torno a los personajes y lugares creados por George RR Martin.