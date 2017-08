Por más de una razón por la cual los consumidores de las películas contemporáneas protagonizadas por superhéroes, sienten una creciente cercanía con estos seres provenientes del cómic y de la cultura pop.

Los seguidores del cómic esperan con ansias cada nuevo estreno fílmico, pues es la oportunidad de ver a sus personajes favoritos pasar, otra vez, del dibujo a la acción real.

Cada encuentro en la pantalla grande, es la ocasión para descubrir, para bien o para causa de tristezas, si la historia audiovisual se parece a ese texto original que leen desde que eran niños o desde adolescentes.

Es válido resaltar que los Spider-Man, del director Sam Raimi, y los X-Men, de Bryan Singer, entre otros proyectos de la llamada Meca del Cine, sí han brindado respeto hacia sus fuentes primarias.

Este aluvión de largometrajes colabora a que la industria del cómic crezca, pues más de un espectador se pasa a las filas de los lectores para saber más sobre Wolverine o Flash.

Otros van a ver estas películas para descubrir, como expertos en los cómic, cuando en tal película hay una escena que solo ellos pueden comprender, y saben que esto fue hecho para el disfrute de los conocedores.

RETORNOS

Los seguidores de este tipo de productos no se cansan de los retornos de los valientes que están detrás de ciudadanos como Peter Parker o Bruce Wayne, porque es como volver a toparse con un viejo amigo después de cierto tiempo de ausencia.

Por eso, ven positivo el extenso calendario de estrenos pendientes que hay a mediano plazo en Hollywood.

Entre 2018 y 2020, de acuerdo con la página web especializada imdb.com, está confirmada la llegada de 25 películas a cargo de superhéroes.

Incluso los que aducen estar cansados de tanto héroe, puede que sea cierta su fatiga temática, aunque su entusiasmo de seguro revivirá cuando estén en las salas Ant-Man and The Wasp (2018), Black Panther (2018), Aquaman (2018), Spider-Man Homecoming 2 (2019) o Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2020).

Quizás pensando en ese posible agotamiento, los productores buscan rostros de la Marvel y de la DC Comics poco conocidos en la pantalla grande y de allí que aparece una generación de relevo, por lo menos para el séptimo arte, como los casos recientes de Guardians of the Galaxy o Deadpool.

Un reporte del periódico The New Yort Times resalta que se estudia la posibilidad de darle sus propios filmes a Yellow Ranger, Iceman, Mystique y hasta se piensa dar una segunda oportunidad a Batwoman.

También es atractivo ver cómo personajes que es habitual encontrar en los cómic, y no tanto en los cines, conviven en las producciones como fue Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016), por más que el resultado estético pudo ser mucho mejor.

FUERZA

Otra razón del éxito en el cine para estos caballeros y damas, es que estamos ante seres que tienen poderes fuera del alcance de un mortal cualquiera.

¿Quién no quisiera tener sus habilidades para poner en su sitio a más de un político corrupto o a ese terrorista que desea poner el caos por encima de la democracia o a ese maleante que aterroriza al vecindario?

Ya que para los mortales es difícil de lograr el bien total, bienvenidos sean los héroes que sí lo pueden hacer, aunque sea en el plano de la ficción. Porque en el fondo, quién no se siente cercano a un ser que, por lo general, maneja una moral admirable y que pone en su sitio a sus antagonistas.

Como son la versión moderna de los antiguos dioses griegos, ellos también son vulnerables, porque saben lo que es disfrutar del amor y de la amistad, tanto como sufren del desamor, la soledad, la venganza, las adicciones y otras realidades cotidianas para la audiencia. Eso los hace humanos ante la mirada de la platea y esta siente que ambos son más parecidos de lo que parece.

Estas producciones manejan conflictos conocidos por todos, al reflejar los dos polos de la realidad: el ansia del poder absoluto por parte de autoritarios y dictadores (representados en los villanos), y el deseo de muchos ciudadanos por trabajar por un mundo justo desde la aplicación de las

leyes, como es la meta de más de un héroe.

El espectador también los siente reales porque los guionistas los ponen en medio de situaciones verdaderas, como la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado en Vietnam o los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

Desde la década de 1970 ha ido en crecimiento la popularidad y la presencia de los superhéroes del cómic en los proyectos cinematográficos realizados en Hollywood.

TECNOLOGÍA

Los hay que asisten a las salas de cine porque son aficionados a la tecnología, por lo que es un placer ver esta clase de filmes que cuentan con holgados presupuestos que permiten desplegar los más sofisticados efectos especiales de imagen y sonido.

De igual manera, hay consumidores que son atraídos porque se trata de largometrajes protagonizados por actores y actrices atractivos.

Ayuda que los responsables de contar las historias sea directores consagrados como Christopher Nolan, Sam Raimi o Bryan Singer, pertenecientes al cine independiente.

De paso, una civilización competitiva que promueve y exige llevar al límite la capacidad del organismo, se identificado con esos seres de ficción que superan todos los límites del cuerpo.

Quizás más de un miembro de la audiencia pensará que ya que no puede llegar a esos estándares de juventud y vitalidad perpetuas, entonces, ante el fracaso de conseguir su propia inmortalidad, se identifica con que elo lasí lo consigan.

Esto apela a la necesidad de querer alcanzar un no envejecer que le es permitido a gente exclusiva como, pero sí es el final inequívoco de sus seguidores.

Una parte del cine deen torno a los superhéroes también responde a los dictámenes de esta sociedad marcada por el exceso y la obligatoriedad de ser musculosos y hermosos.

Entre el cine y la televisión se han rodado más de 800 proyectos vinculados con estos seres de grandes poderes.

Esos cuerpos pulidos por los ejercicios o por el vestuario o por las mejoras brindadas por la cámara, contactan de forma perfecta con esta sociedad occidental que está obsesionada con los entrenamientos y pastillas que tienen componentes para supuestamente regenerar el organismo, y con las operaciones de cirugía plástica cuando la nutrición y las pesas no son suficientes. Entonces, actores, personajes y público están sometidos, o son víctimas, conscientes o no, de una imposición de una imagen perfecta que les exigen las redes sociales, la publicidad, el deporte y ciertos medios de comunicación social.

PRODUCTORES

Otro elemento de la ecuación son los productores, quienes tienen su principal motivación en aprovechar este fenómeno.

Las cifras están a su favor. Por ejemplo, de lo que va de 2017, de acuerdo con la webcuatro de las cinco producciones con mayor recaudación en Estados Unidos tienen como protagonistas a los superhéroes:$504,014,165;$397,811,079;2 $388,073,435;$288,667,776 y$237,148,910.

Tenemos el caso de la Mujer Maravilla. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Time Warner Inc. "reportó un aumento mejor de lo previsto en su ganancia trimestral, gracias al éxito de Wonder Woman. Las acciones de la compañía avanzaban un 1.2%. Los ingresos de su unidad de Warner Bros, que incluye al negocio de la producción de películas, subieron un 12.4%, a 2.990 millones de dólares, más que el promedio de estimaciones de analistas de 2.900 millones de dólares".

En términos mundiales, dos de los cuatro largometrajes más lucrativos de 2017 (hasta 5 de agosto) los tienen como protagonistas: Beauty and the Beast $1,262,454,918; Fast & Furious 8 $1,238,764,765, Guardians of the Galaxy VOL. 2 $861,016,957 y Wonder Woman $791,711,079

En términos históricos, 5 de los 20 filmes más atractivos en lo financiero, entre la década de 1970 y hoy son seres que vienen de la Marvel o de DC

(puesto 5),(puesto 7),(puesto 12),(puesto 14) y(puesto 19).