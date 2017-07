Si se le pregunta a un cinéfilo quiénes son los más notables directores contemporáneos de Hollywood dirán, sin titubear, nombres como Steven Spielberg, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, James Cameron, Christopher Nolan, Francis Ford Coppola, Peter Jackson, David Fincher, Ridley Scott, Woody Allen, Tim Burton, Clint Eastwood, David Lynch, Roman Polanski...

Si la interrogante se amplía y se incluye a los que no están en activo porque se fueron de este mundo terrenal, entonces ese mismo grupo también mencionaría a leyendas como Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Charles Chaplin, Orson Welles, John Ford, Billy Wilder, Howard Hawks...

Lo más probable es que ninguno mencionará, ni por asomo, aGeorge A. Romero, y es comprensible, porque fue un artesano fundamental dentro de una cultura pop que todavía es marginal en muchos sectores, porque no ha sido aceptada por todos los miembros del entretenimiento, por más que el público sí la aprecie.

Si alguien se atreviera a sacar a George A. Romero a la luz y lo pusiera al lado de los antes mencionados, los expertos,estudiosos y críticos probablemente se reirían o les daría pena ajena por tan absurda idea. Lo que olvidan es que este director y productor que murió el domingo pasado, tuvo más influencia de lo que se podría pensar.

Sin las producciones de Serie B de George A. Romero no hubieran comenzando carreras más de un actor. Sus películas, de bajo presupuesto y con tendencias a la exageración argumental, sirvieron de inspiración a chicos que en los cines de matiné de barrio soñaban con ser algún día realizadores, como Tim Burton, Sam Raimi, Quentin Tarantino, Robert Rodríguez, Tobe Hopper, Eli Roth, David Cronenberg y Guillermo Del Toro, entre otros.

Es queGeorge A. Romero fue para el cine de los zombis lo que Stan Lee es para los superhéroes de los cómics. Creó las bases de las películas y las series de televisión sobre los muertos vivientes.

Sin el camino dejado por George A. Romero hoy no estuvieran en la programación de la pantalla chica programas como The Walking Dead, Fear the Walking Dead y Games of Thrones. Sin el creador del largometraje La noche de los muertos vivientes, no existirían en la pantalla grande títulos tan diversos entre sí, como Braindead (1992), Resident Evil (2002), 28 días después (2002), Zombieland (2009) o Guerra Mundial Z (2013)...