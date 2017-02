Nuestra experta responde a tus preguntas sobre la importancia del Ahorro

Después de que en días recientes les pedimos que nos hicieran llegar sus inquietudes sobre la importancia del ahorro, muchas fueron las preguntas que nos hicieron llegar al correo electrónico consultalealexperto@prensa.com y a través de #ConsultaleAlExperto.

Hoy nuestra experta Dayra Amaya responde a las dudas surgidas, esperando que sean de gran utilidad para que nuestros lectores puedan tener una salud financiera sana.

Estas son las respuestas:

Tengo problemas de pago con mis Tarjetas de Crédito; he pasado más de un año cubriendo los pagos mínimos, pero ya llegué a un momento en que no puedo cubrirlos, ¿puedo declararme insolvente?

Resp: Puedes declararte insolvente, sin embargo, te recomendamos acercarte a tu entidad bancaria para efectuar un arreglo de pago; igualmente se puede hacer un análisis financiero para ver la posibilidad de consolidar tus compromisos actuales para que puedas tener una letra cómoda de acuerdo a tus ingresos. Es muy importante considerar un control de gastos para que esto no ocurra y así no llegar al tope del límite permitido en tu Tarjeta de Crédito.

¿Qué factores son tomados en consideración para 'ranquear' nuestro índice en la APC?.

¿Los ahorros cuentan para ayudar a mejorar este índice?

Resp: Para obtener un buen puntaje en su historial crediticio se toman en cuenta los pagos o los compromisos que usted mantiene. Por ejemplo: pagos a Tarjetas de Crédito, Préstamo de Auto, Hipotecas etc. Los ahorros no cuentan para esto.

Tengo una consulta, he leído sobre la importancia de tener ahorros de emergencia (3 meses de gastos). Sin embargo, ¿debo ahorrar o pagar mis tarjetas de crédito en su totalidad y evitar interés antes de iniciar cualquier ahorro?

Resp: Gracias por escribirnos. Respondiendo a su pregunta, no necesariamente, ya que usted puedes hacer pagos mínimos de tu Tarjeta de Crédito y a su vez destinar un porcentaje para ahorrar. El ahorro óptimo debe representar mínimo 5% de tu ingreso mensual.

Querida Dayra: Soy panameño y me gustaría ahorrar un poquito en Panamá. ¿Qué vehículos existen allá que sean mejor que los plazos fijos que ahora dan 4% a cinco años?

Resp: Gracias por tu pregunta. En Panamá puedes ahorrar a través de diferentes herramientas financieras ofrecidas por las instituciones bancarias, como Bonos, Acciones, Cuentas de Ahorros, Depósitos a Plazo Fijo con tasas muy competitivas; en Global Bank tenemos Cuentas de Ahorros con tasas que van hasta 4.5% de interés o pudiera evaluar una Cuenta de Inversión Local que puede dar mayor rendimiento que los Depósitos a Plazo Fijo.

¿Cuál es el mínimo que debo ahorrar en el mes?

Resp: Le podemos indicar que el mínimo para ahorrar es el 5% de tu ingreso neto mensual o lo que se ajuste a tu presupuesto; lo importante es que siempre puedas destinar un monto, aunque sea pequeño, para ahorrar.

¿Hay alguna relación entre tu ahorro e historial crediticio?

Resp: Te podemos comentar que no existe una relación entre un historial crediticio y un ahorro, ya que el historial crediticio solo refleja el movimiento de tus compromisos bancarios, mientras que los ahorros son considerados como el crecimiento de tu cartera de inversión y por consiguiente no son considerados para este informe.

¿Recomiendan tener los ahorros a plazos bloqueados?

Resp: Gracias por tu consulta, te podemos indicar que sí lo recomendamos y todo dependerá de los objetivos y metas que tengas establecido a corto, mediano o largo plazo, por eso es importante contar con una planeación financiera personal, ya que esto te permitirá determinar qué monto destinarás para tus ahorros a plazos bloqueados.

Mi consulta es la siguiente: Tengo dos años con una cuenta de ahorros a la que no le he dado movimiento alguno y mantiene un saldo no tan grande, pregunto: ¿Sigue activa luego de este tiempo?

Resp: Por el tiempo que tiene la cuenta sin transaccionar es probable que esté inactiva; si estás interesado en retomar la Cuenta de Ahorros puedes apersonarte a la entidad financiera en donde la adquiriste para que te puedan indicar cuáles son los requisitos para volverla a activarla.

¿Soy penalizado de alguna manera por no usarla?

Resp: En el caso de no utilizar la cuenta, no tiene penalización, siempre y cuando la cuenta sea de ahorros.

¿Ha generado intereses?

Resp: Las cuentas de ahorro aunque estén inactivas siguen ganando intereses, lo cual es de gran beneficio, sin embargo, lo ideal sería que cada vez que puedas destines un monto para poder ahorrar.

¿Puedo retomarla y seguir ahorrando sin problemas en ella?

Resp: Es correcto, puedes seguir ahorrando sin ningún inconveniente, pero es importante que visites tu entidad bancaria y puedas conversar con un asesor para que te indique los pasos a seguir y y así puedas mantener en movimiento tu Cuenta de Ahorros.

Me gustaría saber cómo puedo ahorrar para cancelar una deuda en menos tiempo, ya el banco me hace el descuento, pero me gustaría saber cómo puedo hacer para bajarla. Mil gracias

Resp: Gracias por escribirnos, sería conveniente hacer una planeación financiera, así podrás tener un panorama más claro de cuánto adicional puedes destinar a lo que actualmente ahorras, de esta forma, si es un producto de Préstamo Personal, podrías hacer abonos extraordinarios que pasarían a capital y así pagarías menos intereses, por lo que cancelarías el compromiso antes del plazo acordado.

Me pasa que cuando tengo dinero ahorrado, llega el impulso de gastarlo. ¿Cuál es la mejor forma de ahorrar sin tener acceso inmediato al dinero?

Resp: En este caso, te recomendamos que para empezar puedas evaluar abrir una cuenta donde tengas tus ahorros bloqueados a un plazo determinado para así evitar el impulso de utilizarlo y los puedas hacer crecer.

¿Cuál es la mejor manera para bajar el saldo de una tarjeta de crédito que está al tope?

Resp: La mejor forma de bajar el saldo de una Tarjeta de Crédito es efectuando pagos extraordinarios al monto mínimo, cuando recibas dinero adicional, como décimo tercer mes, bonos, etc., destina un porcentaje para abonar al saldo adeudado y tratar de no utilizar la tarjeta por el momento hasta que el saldo haya bajado de forma considerable. Otra opción es hacer un análisis de tus finanzas para realizar una consolidación de tus compromisos y lograr tener una letra más baja que se ajuste a tus ingresos.

Sé lo importante que es que mis hijos aprendan a ahorrar, ¿desde qué edad puedo empezar a enseñarles y cómo empiezo?

Resp: Podemos inculcarle a los niños el hábito del ahorro desde muy temprana edad; una manera fácil de hacerlo es destinar una alcancía en casa y explicarles cuál es su propósito; de igual forma, cuando vamos al banco a realizar nuestras transacciones, podemos llevarlos para que ellos mismos puedan hacer los depósitos y así motivarlos y que puedan ver esto como un ejemplo a seguir en el futuro.

¿Qué debo tener en cuenta a la hora de armar mi presupuesto personal?

Resp: Un presupuesto se basa en un plan de ahorros y gastos. Es muy importante que adicional se contemplen de los ingresos netos mensuales los siguientes renglones: ahorros, supermercado, colegio, gasto de utilidad (luz, teléfono, celular, agua, etc.), obligaciones bancarias, gasolina o transporte; con esta planificación podemos administrar de una manera eficiente nuestro presupuesto.

Tengo más que una pregunta, un consejo de cómo hacer posible ahorrar, con todos los gastos que uno puede tener, cómo se puede encontrar el equilibrio y reconocer las prioridades para tener un buen ahorro que se ajuste a las necesidades de una persona con pocos recursos, y más con una tarjeta de crédito con un saldo elevado.

Resp: Gracias por escribirnos, en primer lugar es importante que establezcas un presupuesto mensual para saber cuáles son tus gastos y tus ingresos; luego establecer tus prioridades y objetivos financieros, es aquí en donde es importante destinar un porcentaje para el ahorro. No es recomendable hacer uso de las Tarjetas Crédito para que la deuda no siga creciendo, lo ideal sería buscar orientación para poder evaluar tus ingresos y gastos para encontrar la forma de bajar los compromisos y así poder destinar siempre un monto para el ahorro.

¿Cuánto me pagan de interés por ahorrar mi dinero en un banco?

Resp: Todo dependerá del tipo de cuenta que deseas abrir para tus ahorros. Actualmente en el mercado existen tasas de interés que van desde 1.00% en adelante. Si estás interesado en recibir algún tipo de orientación financiera, con gusto nos puedes escribir a educacionfinanciera@globalbank.com.pa o nos puedes llamar al 278-6296.

Me interesa saber qué temporadas en Panamá son las mejores para hacer compras de manera efectiva, aprovechando verdaderos descuentos y así ahorrar más dinero.

Resp: En nuestro país, casi durante todo el año podrás encontrar tiendas con descuentos, sin embargo, en los meses de abril, agosto y diciembre es cuando la mayoría de los comercios ofrecen atractivas ofertas. La razón es simple, el circulante de dinero aumenta durante esos meses por el pago del décimo tercer mes, bonos, entre otros beneficios que reciben las personas.

¿Qué alternativas tengo para ahorrar en un banco?

Resp: Existen diversas alternativas para ahorrar, lo importante es contar con la disposición para hacerlo, establecer un monto aunque sea pequeño para ahorrar y definir cuándo va a empezar. Si eres asalariado y posees documentos mínimos como carta de trabajo, ficha y cédula, puedes gestionar una Cuenta de Ahorros.

¿Cómo puedo hacer para ahorrar siempre la misma cantidad?

Resp: Lo primero es hacer un presupuesto de ahorro, crear un hábito y lo puedes manejar si cuentas con una Banca en Línea a través de pagos recurrentes bajo el mismo monto y si es eres asalariado por descuento directo con cuotas fijas.

Tengo dudas sobre adquirir una casa nueva con mi novia. Con la cuota mensual (452.20), no quedará mucho para asumir gastos adicionales o enfrentar alguna urgencia. Tengo otra opción, que es construir mi casa en un terreno que ya poseo, pero queda mucho más lejos de mi lugar de trabajo. No tenemos hijos de momento. Imagino que necesita más datos; en cuanto me confirme se los podría brindar.

Resp: Gracias por su consulta. En primer lugar necesitamos tener los ingresos de ambos para hacer un análisis financiero considerando los compromisos que mantienen y determinar qué opción sería la más recomendable, en vista de que se manejan dos escenarios. Con gusto nos puede facilitar sus datos para poder contactarle.

Estimada Sra. Amaya: ¿Cuánto cobraría por una asesoría pagada sobre planificación financiera?

Resp: En Global Bank nuestro equipo de asesores ofrece asesoría financiera a empresas, colegios y a nivel personal sin ningún costo. Si estás interesado en recibir asesoría financiera, con mucho gusto nos puedes escribir a educacionfinanciera@globalbank.com.pa o nos puedes llamar al 278-6296.

Actualmente estamos en busca de una casa, ya que hace unos meses perdí mi trabajo y por políticas de Global Bank no me aprobaron. Dios sabe por qué hace las cosas.

Mi esposa y yo tenemos un salario mensual familiar de 2,200 menos gastos de seguro social, etc. Tengo un préstamo personal de $195 a 10 años con BAC y un préstamo de automóvil a $187 que ya tengo tres años y medio de tenerlo. No manejo tarjeta de crédito, he tenido malas experiencias. Donde vivimos alquilados $300 por mes. Yo estoy ahorrando $500 por mes y la verdad nos va bastante bien, me gusta siempre tener algo de ingresos extras haciendo otras funciones como hotelero que soy, hago consultorías.

Me gustaría me asesore en qué puedo mejorar para que rinda más el salario o ingreso familiar.

Estamos pensando también abrir una cuenta de Navidad para el próximo año, sabe una casa buena y que valga la pena no está nada económica, aproximadamente $550 una buena casa. ¿De cuánto podría ser la cuenta?

Resp: En primer lugar, debemos llevar a cabo pasos muy puntuales, como la elaboración de un presupuesto en el que puedas introducir los objetivos planeados con una estructura de gastos y el destino de tus ingresos. Esto implica con seguridad modificar patrones de consumo que nos conduzcan a hacer un esfuerzo.

El empezar con una Cuenta de Ahorros para contar con un abono mínimo para tu nueva vivienda es la mejor opción y de esta forma destinar un porcentaje de acuerdo a tus ingresos. Contamos con varias opciones de Cuentas de Ahorro que podemos ofrecerte, con gusto nos puede contactar al 278-6296.