El Canal: la otra religión del panameño

En su página web, el equipo de comunicación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) enfatiza el impacto histórico de la construcción y funcionamiento de esta vía interoceánica.

Nos promete que la historia del Canal es “tuya y la estamos construyendo juntos”, que el Canal está “entre los más grandes esfuerzos pacíficos de la humanidad que han contribuido significativamente con el progreso en el mundo” y que luego de la ampliación “estamos listos para nuevas historias”.

Estos mensajes fueron espectacularmente compartidos el pasado viernes en la presentación musical La historia nos conecta, como parte del Verano del Canal. Por medio de canciones, bailes, videos cortos e imágenes computarizadas, la presentación narra la historia del Canal desde 1524 cuando Carlos V ordena estudiar la navegación por el istmo de Panamá hasta el paso del buque Cosco Shipping por el Canal ampliado el año pasado.

Lo más impactante de la noche fue que demostró sin duda alguna el alto nivel de producción de eventos que tenemos en Panamá. Como dice uno de los coros más pegajosos de la noche, en Panamá “podemos hacerlo”. Aunque la mayoría de la música y las voces no fueron en vivo, las interpretaciones de los cantantes estaban llenas de vida, esperanza y entusiasmo.

Los bailarines, coros y bandas -entre profesionales y grupos cívicos y estudiantiles- invadieron el escenario con una contagiosa sonrisa, fuerza y diligencia. Aún más importante, coherente con la imagen corporativa de la ACP, al ver que entre la lista de talentos se encontraban artistas del calibre del Grupo Afrodisíaco, Gretel Garibaldi y Manuel Corredera, se sentía que la meritocracia había primado en la curación del evento.

Si los elementos técnicos del evento fueron perfectamente ejecutados, el proceso de comunicar el mensaje de la importancia del Canal me pareció anticuado. Mientras escuchaba los coros que me recordaban que el Canal “abrió el camino, valió la pena”, que Panamá es “un país que a todo siempre le ha dicho que sí” y que en la “unión no hay fronteras”, recordaba la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

En esta, sin consideración al público internacional, el equipo de producción dedicó una larga porción del evento a rendir tributo a lo que los británicos consideran su gran logro de política social, el Servicio de Salud Nacional (NHS por sus siglas en inglés). La interminable fila de enfermeras vestidas a lo Florence Nightingale empujando camillas por todo el estadio nos recordaba que puede ser que los británicos hayan abandonado la fe católica y anglicana, pero aún no han perdido su devoción por el NHS.

Todo esto para decir que la otra religión de Panamá es el Canal. O por lo menos, eso fue lo que sentí en una presentación musical que no permitía ni una onza de pensamiento crítico, conflicto o problematización de la historia. Ni las canciones, ni bailes ni tonos de colores permitían considerar que algún panameño perciba que el Canal no es de todos, como suele suceder en muchas de las provincias del país.

Según esta presentación musical, solo tuvimos que afinar algunos pequeños detalles sin importancia para luego todos votar a favor de la ampliación. La historia nos dice, en realidad, que el Sí vino solo de un tercio de las personas que podían votar en ese entonces, con fuertes cuestionamientos sobre el impacto ambiental, proyecciones de demanda del servicio y su proceso de licitación.

Presentarlo como una decisión a la que todos nos unimos sin cuestionamiento reduce la belleza de vivir en democracia, donde siempre existen desacuerdos y conflictos, pero contamos con los medios para expresar nuestros puntos de vista para al final aceptar la decisión de la mayoría. Y de esa misma forma acrítica se presentaron la mayoría de los hitos de la historia del Canal.

Esta infantilización de la historia es problemática cuando hasta los mismos libros escolares de primaria tratan de presentar las diferentes capas y tensiones presentes en cualquier gran suceso que ha afectado nuestra historia. Más efectivo hubiese sido plantear diversos puntos de vista y desde allí demostrar el impacto histórico, político social y económico del Canal de Panamá.