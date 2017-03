Chelsea Clinton publica un libro para niños: 'Ella persistió'

Chelsea, la hija del expresidente Bill Clinton y de la derrotada candidata a presidenta de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció el miércoles la próxima publicación de su libro para niños "She persisted" (Ella persistió), el 30 de mayo.

El libro, de la editorial Philomel Books (Penguin), cuenta la historia de 13 mujeres estadounidenses que cambiaron el curso de la historia, según la portada publicada por Chelsea Clinton en su cuenta Twitter.

"La persistencia ha cambiado el curso de la historia. ¡Estoy muy entusiasmada de compartir historias de jóvenes y mujeres que no aceptaron un no como respuesta, el 30 de mayo!", tuiteó Clinton, de 37 años.

Según la revista Entertainment Weekly, las mujeres retratadas en el libro son la abolicionista Harriet Tubman, la intelectual sorda y ciega Hellen Keller, la periodista Nellie Bly, la política Margaret Chase Smith, la bailarina Maria Tallchief, la defensora de los derechos civiles Claudette Colvin, la sindicalista Clara Lemlich y la luchadora contra la segregación racial Ruby Bridges.

También la astronauta Sally Ride, la atleta Florence Griffith Joyner, la conductora televisiva Oprah Winfrey y la primera latina jueza de la Suprema Corte, Sonia Sotomayor.

Aunque EW no revela la identidad de la decimotercera mujer, sugiere que es su madre Hillary, que estuvo a punto de convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos en noviembre, pero aunque ganó el voto popular, Donald Trump fue electo presidente porque conquistó el colegio electoral.

"Escribí este libro para todos los que han querido hablar pero se les ha pedido que se calmen, para todos los que han sido tratados como si fuesen inferiores", dijo Chelsea Clinton a EW.

La editorial, Philomel Books, una rama de Penguin, no respondió inmediatamente al llamado de la AFP para obtener más información.

Según EW, el título del libro es una referencia a lo que dijo el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, cuando invocó una regla poco conocida para silenciar a la senadora demócrata Elizabeth Warren cuando ésta criticó recientemente a Jeff Sessions en su sesión de nominación a fiscal general.

"Fue advertida", dijo McConnell. "Se le dio una explicación. Sin embargo, ella persistió". La frase se convirtió en un grito de batalla de las mujeres en las redes sociales.

Hillary Clinton, de 69 años, también está escribiendo un libro de ensayos en el cual reflexiona sobre su vida a través de citas que la han marcado.

Ivana Trump, la madre de los primeros tres hijos del presidente estadounidense, también anunció el martes que publicará en septiembre un libro sobre la crianza de sus hijos.

"I wrote this book for everyone who's ever wanted to speak up but has been told to quiet down..."– @ChelseaClintonhttps://t.co/CxzqSorIQH