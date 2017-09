Chichita Ibañez, la dama del tango

Norma Ibañez tiene 83 años de edad y le gusta bailar tango, practicar taekwondo y hacer tae bo. La salud se lo permite y aunque hay quienes considerarían que estas son actividades extremas para su edad, para ella es un deleite y una meta alcanzada.

Esta dama colonense, a quien apodan “Chichita”, se mudó a Estados Unidos con su familia cuando todavía no había cumplido 20 años de edad. Su padre tenía una oferta para colaborar en el negocio de su cuñado. Y posteriormente fue nombrado en el Consulado General de Houston.

Chichita se casó y tuvo dos hijos: la mayor es enfermera y actualmente tiene 58 años de edad, y su hijo, de 52 años, que es chef. Este último le ha dado tres nietos varones. Chichita trabajó por 30 años en S. C. Johnson & Son y se jubiló.

A sus 40 años le entró el deseo de tirarse en paracaídas de un avión, por tanto hizo el curso de capacitación que duró un mes y así logró su cometido. “Yo todo lo he hecho así, tengo etapas y tengo metas”, dijo Chichita.

Cuanto cumplió 60 años de edad y ya divorciada, decidió tomar clases de taekwondo y obtuvo cinta negra. Era un viejo deseo, pero nunca encontró tiempo para eso. Cuando estaba casada, acompañaba en las noches a su esposo –que era anticuario- a las subastas, lo que no le permitía realizar actividades como esta. Hace poco se vio amenazada por un asaltante al volver a casa y gracias a sus conocimientos de artes marciales se pudo defender.

Al cumplir 65 años de edad, decidió regresar a su tierra. Panamá es muy cálido, su gente es más comunicativa y acá estaban sus padres, tres hermanos y primos. Sus padres fallecieron en los dos años siguientes.

A los 70 años viajó a Argentina. “¡Qué cosa más linda!”, exclamó al ir al teatro y ver a una pareja bailar tango. “Yo no creo que sea muy vieja para coger tango...”, pensó. Y así, al regresar a casa, se apuntó a clases de tango con el instructor argentino llamado Raúl Cejas. Bailaban en Pizza Piola, donde se organizaban milongas, un evento en el que varias personas se reúnen para bailar tangos. Actualmente baila en el Hotel Riu Plaza Panamá todos los miércoles y algunos fines de semana en el restaurante La Tapa del Frasco.

Chichita también ejercita en Power Club, realizando un tipo de disciplina de Tae bo y ejercicios cardiovasculares. Allí celebró cuando cumplió 83 años, menciona con mucha emoción mostrando la foto donde sale con su instructor cargándola. Cuenta que el instructor usualmente dice al resto de la clase que “si Chichita no para, nadie para”. Todos corean: “Para, Chichita, para”.

“Tengo mucha energía... a pesar de ser la más vieja de la clase”, dice.

Hace poco fue al bingo y se ganó dos clases de flamenco en la escuela Beatriz Rachel. También le gusta la salsa.

La cocina es otra de sus pasiones. Le encanta hornear dulces, los cuales probé y puedo decir que son muy ricos. Pero ella no come dulce: los prepara para aliviar el estrés. Luego los regala. Es vegetariana de lunes a jueves y come en pequeñas cantidades; los otros días come regular, dándose el gusto de algunas pastas, pescados, mariscos, etc., pero nunca carne. También es parte de las catas del Club Unión.

Es la mayor en los grupos de baile y de Paint ball –donde la cubren para que al final de la partida sea ella quien haga el disparo final- y las clases de ejercicio, pero le encanta porque eso la mantiene con energía. También aconseja pensar bien lo que se come, cuidarse y tener buenas amistades. Eso, según ella, es lo que le ayuda a cuidar su salud.

Tiene un grupo en el que ella es la más joven: el del bridge. La mayor tiene 100 años.

A Chichita también le gusta apreciar la belleza: asiste a subastas de arte, es coleccionista de antigüedades y conserva su gusto por las carteras y muebles antiguos. Colecciona y decora sombreros y antes también cosía los trajes de fiesta de su hija. También disfrutar arreglar elegantemente su comedor de diversas formas y luego invita a sus amistades a degustar sus platos gourmet.

Chichita sigue disfrutando cada etapa de la vida, sus amistades y la salud recibida, de una manera plena, mientras piensa sorprender con alguna nueva meta.