Organizan feria de universidades de Estados Unidos en Panamá

Representantes de siete universidades de Estados Unidos (EU) participarán en una feria en la que darán a conocer los programas y apoyos financieros que tienen disponibles para estudiantes panameños.

La cita será este martes 21 de marzo de 2017, en CELI (Center for English Language Immersion), ubicado en el primer piso del edificio Cromos, vía España, justo al frente a Galerías Obarrio. La actividad tiene un horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Las universidades participantes son las siguientes: Alma College, Fairleigh Dickinson University, Foothill and De Anza Colleges, University at Buffalo, The State University of New York, University of Colorado Boulder, University of South Carolina y West Virginia University.

Paul Alba, representante de la oficina Education USA, que apoya a panameños interesados en seguir sus estudios en el país norteamericano, indicó que no hay requisitos establecidos para participar de la feria.

Sin embargo, hizo hincapié en que quienes aspiren a ser parte de estos centros universitarios van a requerir de un TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) intermedio y un buen potencial académico, que es un 4.0 en la escala panameña. También es preciso mostrar actitudes de liderazgo, o bien, afinidad en diversas áreas como el deporte, la música, entre otros. "Las universidades de EU ven a sus estudiantes como un todo", comentó.

En la feria, los representantes compartirán información sobre sus programas de verano, cursos de inglés, licenciaturas; también darán orientación sobre sus maestrías.

Alba agregó que, al año, se organizan 10 eventos feriales de este tipo. Sin embargo, aclaró que las universidades mencionadas anteriormente volverán hasta marzo del año siguiente debido al calendario que establecen para participar de estos eventos.

A su vez, el representante de Education USA destacó el creciente interés por parte de los estudiantes panameños de efectuar sus estudios en EU. Mencionó que los panameños se han enfocado en las áreas de ingeniería, negocios y administración.

Mil 500 panameños se encuentran haciendo sus estudios en campos de Estados Unidos y "solo en el último año el crecimiento de esta cifra fue del 12%", afirmó Alba.