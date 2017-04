Percy Jackson se ‘roba’ Broadway

La vida de un adolescente siempre es difícil, pero cuando eres un semidios las cosas se pueden complicar un poco más.

Percy Jackson es un chico tranquilo que un día descubre que es hijo de Poseidón, dios griego del mar, así da inicio a su condición de héroe de la saga de libros Percy Jackson y los dioses del Olimpo (2005), del escritor estadounidense Rick Riordan.

Sus aventuras contra otros seres míticos, después de dar un salto en 2010 del papel a la gran pantalla, ahora se traslada a un nuevo escenario: las tablas.

Stephen Brackett es el director encargado de llevar toda la fantasía que encierra la obra The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical (Percy Jackson el musical: el ladrón del rayo), presentándose en el teatro Lucille Lortel (121 Christopher Street, New York) en Broadway.

Su elenco lo integran actores como Chris McCarrell ( Les Misérables), quien interpreta a Percy; Carrie Compere ( The Color Purple) como Sally y George Salazar ( Godspell), quien le da vida a Grover y al Señor D.

Este diario tuvo la oportunidad de hablar con Salazar, quien comenta que cada noche se siente un tanto bipolar por recrear a dos personajes tan distintos.

“Ellos no pueden ser más diferentes. Grover es empático por naturaleza y sería capaz de detener una bala por salvar a Percy, y por otro lado, tienes al Señor D (Dionisio, el dios del vino), quien básicamente fue desterrado al Campamento Mestizo, para tener que cuidar a los hijos de los dioses que desprecia, incluyendo a Percy”, explica Salazar, quien además asegura que esta puesta en escena ha tratado de mantenerse lo más fiel posible a los libros, por lo que está seguro de que los fanes no se sentirán decepcionados.

Percy es un semidios y Grover un sátiro, ¿Cuál cree que es la clave para una amistad a pesar de las diferencias?

Hablando como alguien que tiene amigos de diversos orígenes, etnias y orientaciones, creo que se puede encontrar la forma de celebrar nuestras diferencias si vivimos una vida correctamente. Enfocarse en las diferencias no deja espacio para una conexión real.

Pienso que el elenco de la obra es tan talentoso y diverso, que es una muestra maravillosa de lo que te digo.

Las personas tenemos tanto en común, que solo se necesita abrir los ojos para darse cuenta.

En un inicio Percy se siente como un extraño en el Campamento, ¿Qué consejo le daría a los chicos que sienten que no encajan?

Como un actor mitad ecuatoriano y mitad filipino, pasé mucho tiempo sintiéndome fuera de lugar en este negocio. Pero tan pronto acepté mi singularidad y las fuerzas para ser diferente, solo cosas buenas comenzaron a llegar.

Así que, independientemente de lo que quieras hacer en la vida, solo tienes que tratar de dar lo mejor, y amar lo que haces. Y tus diferencias trascenderán las barreras sociales que nos desalientan. Derribar esas paredes y ser la mejor versión de ti mismo. Cuanto más extraño, mejor.

¿Por qué cree que la mitología es manera atractiva para comunicarse con los jóvenes?

Utilizar la mitología griega para hablar con los jóvenes es solo una manera amena de aprovecharla. No hay limitaciones y todo es posible. Engancha a la imaginación y los sumerge en un mundo donde cualquier cosa puede suceder. Lo que más me gusta del mundo que creamos en la obra es que los niños que se enfrentan al TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad), dislexia o provienen de una familia monoparental, se ven reflejados en el escenario. Estamos enalteciendo a aquellos niños que a veces sienten que los problemas que enfrentan son demasiado grandes para superarlos. Ellos ven un personaje principal ( Percy) que creció en una casa de un solo padre, que padece TDAH y dislexia, y ¡Que se convierte en un héroe que salva el mundo! Para mí, ¡No no hay nada mejor que eso!

¿Es una obra solo para jóvenes?

Obviamente el público más joven va a empatizar y amar la obra, más fácilmente, pero una meta enorme para el equipo entero era hacer de esto una experiencia para todo el mundo. El objetivo es llegar a todas las personas, de los 7 años hasta los 77 años, y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Pero tal vez deberían venir a vernos y experimentar eso por ustedes mismos.