AMB suspende a juez panameño

El presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Jesús Mendoza, informó que los jueces Hubert Earle, de Canadá, y Gustavo Padilla, de Panamá, fueron suspendidos por seis meses luego de un polémico fallo que dieron el pasado fin de semana en una pelea titular.

El escenario fue el Ariake Colosseum de Tokyo, Japón, en donde el local Ryota Murata perdió por decisión dividida ante el camerunés Hassan N'Dam, por el cetro vacante del peso mediano.

Mendoza llevó a cabo este jueves un conversatorio con los medios de comunicación en las oficinas de la AMB, ubicadas en la ciudad de Panamá, anunciando las suspensiones de los oficiales.

“Los jueces Gustavo Padilla y Hubert Earle fueron suspendidos por seis (6) meses por la decisión en la pelea N'Dam vs Murata”, informó Mendoza.

Padilla y Hubert vieron ganar a N'Dam por 116-111 y 115-112, respectivamente. En tanto, el otro juez asignado, Raúl Caiz Jr, le dio la pelea a Murata 117-110.

Mendoza informó que él hizo revisión del combate, que se desarrolló el pasado sábado 20 de mayo, y que vio ganar a Murata por anotación de 117-110.

"Mi decisión de esa contienda, las de 5 jueces que evaluaron la pelea y la del supervisor que estuvo presente en el combate fueron diferentes a la que vieron los señores Padilla y Earle. Consideré que debía abordar este caso a la brevedad posible y así lo hice el mismo sábado. Sin embargo, había que anunciar las medidas que tomaríamos con los jueces luego de una evaluación más extensa de lo sucedido”, expresó Mendoza en un comunicado de la AMB.

“Estamos estudiando la posibilidad de un cuarto juez en las peleas. Podríamos utilizar su puntaje en resultados controversiales, agregó el titular de la AMB.

Luego de las evaluaciones respectivas, Mendoza confirmó que se ordenó una revancha directa entre N'Dam y Murata.

#Boxing#MurataNDam After judging the bout my scorecard is 117-110 for Murata. 2/5 pic.twitter.com/TsnalDaLnM