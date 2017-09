Agüero sufre accidente en Holanda tras ver concierto de Maluma

El futbolista argentino del Manchester City Sergio Agüero sufrió un accidente de auto este jueves en Ámsterdam y todo apunta a que se rompió una costilla que podría impedirle jugar el importante partido ante Perú del próximo jueves.

"El delantero del City estaba en Holanda en su día libre y sufrió heridas. Regresará a Manchester esta mañana y se examinará su estado ante el partido de la Premier League de mañana frente el Chelsea", informó el club inglés sobre el jugador de 29 años.

El percance ocurrió a la salida de un concierto del artista colombiano Maluma.

Parece improbable que juegue el sábado. El entrenador del City, el español Josep Guardiola, dijo que "la primera impresión es que tiene una costilla rota" y que ignoraba "el número de días que estará sin jugar".

El diagnóstico dictará además si Agüero puede disputar el partido ante Perú el jueves, en Buenos Aires, en el que Argentina se juega gran parte de sus posibilidades de clasificarse al Mundial de Rusia-2018.

A falta de dos partidos para el final de la fase clasificatoria, los argentinos son quintos en el grupo de Sudamérica, y deberían disputar el repechaje ante un equipo de Oceanía.

Ante preguntas de la prensa, Guardiola defendió haber dado un día libre a sus jugadores tras el partido de Champions League ante el Shaktar (2-0 para el City), y antes de un compromiso importante como el del sábado.

"El día libre es para ser feliz", afirmó el técnico. "Soy un entrenador que no quiere entrenar cada día, porque [los jugadores] necesitan descansar, mental y físicamente".

Antes del percance, Agüero colgó una foto en su cuenta de Instagram con el cantante colombiano Maluma, que el jueves actuaba en Ámsterdam, y el mensaje "@maluma. Gracias por la invitación!!".

@maluma . Gracias por la invitación !! 👌🏽 Una publicación compartida de Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) el 28 de Sep de 2017 a la(s) 10:49 PDT

El portavoz de la policía de Ámsterdam, Frans Zuiderhoek, confirmó a la AFP que la policía había acudido a un accidente el jueves por la noche, aproximadamente, cuando "un taxi chocó con una farola", y dijo que "no hubo heridos graves".

El vocero no confirmó las identidades de los dos pasajeros y el conductor, que pidieron que no se difundieran, pero aclaró que "no hubo más vehículos implicados" y que los heridos "fueron trasladados al hospital para ser examinados".