Alan Ruschel cambió de puesto y sobrevivió al accidente del Chapecoense

Alan Ruschel, uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo donde viajaba el equipo de fútbol del Chapecoense, dio su primera entrevista y reveló lo que lo salvó.

En declaraciones al programa ‘Fantástico’ de Rede Globo, Ruschel contó lo que recuerda de la tragedia y que tras su recuperación espera volver al terreno.

“Yo estaba sentado en una de las últimas tres filas. Me acuerdo que Follman me llama. Él me dice 'Rata, ven, siéntate conmigo'. Y fui a sentarme a su lado", expresó sobre el estremecedor momento que le cambió la vida según el reporte de Infobae.

El portero Jackson Follman, quien perdió una pierna, es otro de los que sobrevivió a la tragedia del 28 de noviembre en una zona montañosa de la ciudad colombiana de Medellín.

El equipo se aprestaba a jugar la final de la Copa Sudamericana de fútbol ante el Atlético Nacional. Posteriormente la Confederación Suramericana de Fútbol le otorgó el título al club brasileño ante una petición de su par colombiano.

"Fue un vuelo tranquilo y regular, y de repente las luces se apagaron y se encendió la luz de emergencia. Le pregunté [a Hélio Neto] si decía algo [la cabina], dijo que no. Y se puso a rezar, pidiendo a Dios que nos proteja a todos. Y de ahí que no recuerdo", contó Ruschel según Infobae.

Hélio Neto fue el tercer jugador que logró salir con vida del accidente. Los otros tres fueron un periodista brasileño y dos miembros de la tripulación de la compañía aérea boliviana Lamia.

Las autoridades colombianas que llevan a cabo la investigación, hasta ahora han informado que la posible causa del accidente fue la falta de combustible del avión, en el que murieron 71 personas.