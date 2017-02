Alberto Quintero espera por su oportunidad titular

El jugador panameño Alberto Quintero está listo para ser titular con el Universitario de Deportes del fútbol peruano y solo espera la oportunidad que le dé el técnico para aprovecharla al máximo.

El onceno peruano se prepara para su próximo duelo que es este jueves en la vuelta de una de las llaves eliminatorias de la Copa Libertadores de América, frente el paraguayo Deportivo Capietá.

Quintero se unió al conjunto hace una semana y comentó que se está acoplando bien y que la mirada está puesta en el partido que tienen por delante.

“Estoy contento por el recibimiento que he tenido, tengo pocos días con el grupo, pero me estoy adaptando muy bien. He venido a jugar y espero hacerlo de la mejor manera”, afirmó el panameño quien fue contratado para la temporada 2017.

En el partido de ida en Paraguay, Quintero vio acción en 30 minutos tras empezar como suplente, en una victoria del Universitario por marcador de 3-1.

“Si salgo de titular este jueves, saldré a hacer un buen papel; ahora conozco más como juegan los compañeros, lo que quiere el cuerpo técnico”, agregó el panameño en conferencia de prensa, según una nota de prensa del club.

“Debemos respetar al rival con buen fútbol, evitando goles tempranos, estando tranquilos, aprovechando la rapidez que tenemos con los volantes”.

Quintero, de 29 años y quien forma parte de la selección panameña, jugó la pasada temporada con el San José Earthquakes de la MLS de Estados Unidos.

En lo que respecta a la liga peruana, el volante istmeño no ha visto acción, pero entró en la convocatoria del pasado fin de semana.