Alemania e Inglaterra se acercan a Rusia 2018

Alemania, vigente campeona del mundo, e Inglaterra dieron un gran paso en sus aspiraciones de clasificación para el Mundial de Rusia-2018 al derrotar este lunes a Noruega (6-0) y Eslovaquia (2-1) respectivamente.

Si el pasado viernes la selección alemana sufrió para vencer a los checos en Praga (2-1), con un gol de Mats Hummels en el 88, el equipo que dirige Joachim Löw lo tuvo más sencillo ante Noruega, tras adelantarse en el marcador en el minuto 10 con un tanto de Mesut Özil.

Julian Draxler (17) y Timo Werner con un doblete (21 y 40) sentenciaron antes de la pausa y Leon Goretzka (50) y Mario Gomez (79) completaron la goleada en el segundo tiempo.

Con esta victoria, el equipo alemán lidera claramente el grupo C con 24 puntos y si no tiene asegurada la clasificación para el Mundial fue porque Irlanda del Norte no falló en casa ante la República Checa (2-0) y es segunda con 19.

Alemania podrá sellar su pase para Rusia el próximo 5 de octubre en Belfast ante los norirlandeses.

INGLATERRA GANA

En Londres, Inglaterra sufrió más ante Eslovaquia, su rival directo en el grupo F, y tuvo que remontar el tanto inicial de Stanislav Lobotka (3) con los goles de Eric Dyer (37) y Marcus Rashford (59).

A falta de dos partidos para el final de la fase clasificatoria en Europa, Inglaterra lidera el grupo F con 20 puntos y podría sellar su boleto para Rusia 2018 el próximo 5 de octubre en Wembley ante Eslovenia.

Eslovaquia, por su parte, queda con 15 puntos y conserva la segunda plaza, que da acceso a jugar un repechaje, pero Escocia y Eslovenia, que vencieron a Malta y Lituania (2-0 y 4-0 respectivamente), siguen en la lucha, ambos con 14 unidades.

OTROS RESULTADOS

En el otro grupo disputado este lunes, el E, Polonia, que el pasado viernes fue goleada en Dinamarca (4-0), se resarció con un cómodo triunfo ante Kazajistán (3-0) que le permite mantener la punta de la llave con 19 puntos, por los 16 de Dinamarca, que goleó en Armenia (4-1) y Montenegro, que derrotó a Rumanía (1-0).