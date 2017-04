Alexis Batista gana oro en los Juegos Mundiales Máster

El pesista panameño Alexis Batista consiguió este jueves una medalla de oro en los 77 kilogramos del levantamiento de pesas en los World Master Games (Juegos Mundiales Máster) que se celebran en Auckland, Nueva Zelanda, y que culminan el próximo domingo.

Batista consiguió levantar 120 Kilogramos en arranque, 150 en envión para un total de 270. Segundo fue un participante de Nueva Zelanda y tercero uno japonés.

"Fue emocionante esta nueva experiencia", dijo el pesista de 41 años de edad.

Batista señaló que compitió con 11 atletas entre ellos seis de los 77 kilogramos.

"Me sentí nervioso, porque no me había subido a una plataforma desde 2007 cuando participe en un clasificatorio para unos Panamericanos", dijo vía internet el atleta panameño que fue el único participante nacional en esos juegos que se vienen realizando desde 2008.

El atleta indicó que en un comienzo durante el calentamiento se sintió tranquilo, aunque hacia frío, pero que a medida que se acercaba la competencia fue entrando en calor.

"Cuando llegó mi turno me sentí estresado por el tiempo que no me subía a una plataforma para un evento de esta magnitud. Mi rival de Nueva Zelanda puso el 105 en arranque y yo moví los discos para 115 kilogramos. Lo hice bien y después moví para 120, en el segundo intento lo hice bien y después busqué los 125 para tratar de implante un récord master, pero fallé, no lo pude alcanzar", explicó Batista.

Con el mismo rival neozelandés estuvo un duelo por el primer lugar en el envión. El atleta de casa marcó 105 kilogramos y Batista se aseguró con 130 kilogramos.

"Moví para los 140 y los 150 que lo aseguré en el tercer intento", señaló Batista.

El pesista nacional resumió su participación como una competencia bastante completa. "Haciendo comparación a lo que hice hace 17 años, creo que los 120 en arranque representa un 85% de mi mejor levantamiento", afirmó el atleta.

De momento dijo que esperaba seguir en el masters pero todo depende de conseguir apoyo. En julio hay un panamericano de pesas den República Dominicana y en agosto un mundial abierto en Suiza.

Lo conseguido en Nueva Zelanda le ha abierto las ganas de seguir practicando el deporte que una vez lo hizo grande durante sus años mozos en Panamá y en la región.

La participación de Batista se dio por gentileza de Pandeportes y Cable & Wireless .