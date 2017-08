Alexis Sánchez se perderá el inicio de temporada con el Arsenal

Alexis Sánchez se perderá al menos los dos primeros partidos de la temporada de Arsenal en la liga Premier, aunque el técnico Arsene Wenger afirmó que su ausencia se debe a una lesión y no a las dudas sobre el futuro del delantero chileno.

Wenger indicó este miércoles que Sánchez sufrió una distensión abdominal el domingo, unas horas antes del triunfo de Arsenal sobre Chelsea en el Community Shield en el estadio Wembley, y será baja durante “una o dos semanas”.

Arsenal pone en marcha la temporada de la liga Premier este viernes contra Leicester.

Después que los Gunners fracasaron en clasificarse a la Liga de Campeones, Sánchez ha estado vinculado con numerosos rumores de transferencia, aunque Wenger ha dicho en varias ocasiones que el astro chileno no está en venta.

Manchester City y Paris Saint-Germain son mencionados como posibles destinos para el ariete, al que resta un año de contrato con Arsenal.

Wenger no dijo si ha recibido ofertas por Sánchez. "No puedo decirlo ahora mismo", señaló. "Sólo creo que no estábamos abiertos, y esto lo he dicho muchas veces, para recibir ofertas”.

El último partido de Sánchez fue la final de la Copa Confederaciones con la selección de Chile, el 2 de julio en San Petersburgo. Luego recibió unas vacaciones extendidas, y su regreso inicial a los entrenamientos fue pospuesto por tres días, según el club debido a una enfermedad. Ahora está lesionado.

Wenger precisó que Sánchez no hubiese sido titular contra Leicester, incluso si no estuviese lesionado. "Tenemos a otros jugadores que se prepararon en la pretemporada y están listos”, indicó.