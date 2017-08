Allen Córdoba se enfoca en mejorar; planea jugar liga invernal

El versátil pelotero panameño Allen Córdoba ya no juega con regularidad con los Padres de San Diego en el béisbol de las Grandes Ligas, pero el equipo reconoce el diamante que tiene en las manos y los planes están dirigidos a que juegue pelota invernal en República Dominicana.

Córdoba llegó a los Padres procedente de los Cardenales, por intermedio de la conocida Regla 5, luego de que la organización de San Luis no lo protegiera en su roster de 40. Entonces, San Diego lo mantuvo en el equipo grande y superó las expectativas.

"Él está muy joven todavía. Tiene un futuro brillante por delante, ahora mismo no tiene mucha oportunidad de jugar", afirmó el mánager de los Padres, Andy Green, de acuerdo con un reporte del fin de semana del San Diego Union Tribune.

Córdoba, quien apenas antes de quedarse en las Mayores solo tenía experiencia en la categoría rookie, no juega como titular desde el pasado 28 de julio y su promedio es de .217. Su posición natural es el campo corto, pero también puede defender el jardín izquierdo.

"No he empezado un juego últimamente, pero no puedo permitir que eso me moleste. Tengo que seguir trabajando, seguir mejorando y estar listo para cuando se presente la oportunidad", afirmó el panameño según el diario, por intermedio de un intérprete.

El bocatoreño Córdoba, de 21 años de edad, pegó su último imparable el pasado 25 de julio, para llegar a 48 esta campaña.

"Cuando estuve en ligas menores, nunca tuve un slump (bajón ofensivo) como el que he tenido aquí, así que realmente nunca había pensado en eso", destacó el panameño agregando que sabe que la rutina y el trabajo es la clave.

Según el reporte del San Diego Union Tribune, el mánager Green estima que es muy probable que Córdoba arranque la próxima temporada en ligas menores.

"Obviamente, mi sueño es jugar en Grandes Ligas, pero si ellos piensan que sería mejor para mí las menores, tengo que aceptarlo y hacer mi trabajo de la misma manera", afirmó el istmeño, quien según la publicación planea jugar liga invernal en República Dominicana.

En tanto, el mánager Green comentó que le encanta ver a Córdoba enfocado en la posición de campo corto, además de su versatilidad para jugar bien en los jardines.

Debido a las reglas de Major League Baseball, por adquirido en la Regla 5, los Padres tienen que mantener a Córdoba en el equipo grande, porque si lo hubieran bajado antes de empezar la temporada tendrían que regresarlo a la organización de San Luis.