Allyson Felix alcanza el bronce y empata récord de medallas

La estadounidense Allyson Felix ganó este miércoles el bronce en 400 metros de Londres 2017, igualando el récord de 14 medallas en citas mundiales de atletismo, de los jamaicanos Merlene Ottey y Usain Bolt.

La estadounidense de 31 años terminó en tercer lugar de la prueba con un tiempo de 50.08 segundos, quedando detrás de su compatriota Phyllis Francis, que ganó el oro (49.92), con su mejor marca personal, y la bareiní Salwa Eid Nasser (50.06), récord de su país.

"No voy a mentir. Estoy decepcionada por no lograr el oro, pero el Mundial no ha terminado. Aunque ésta era la carrera que me iba mejor, la carrera individual, que es la más importante. Pero estoy contenta por mi compatriota. En este nivel, no puedes subestimar a nadie", afirmó Felix.

"No estoy dolida. Es una carrera y las condiciones de lluvia eran las que eran, las mismas para todas. No sé si fue un factor decisivo, pero todo estaba mojado", añadió.

"Pienso que todavía me queda cuerda. Todavía no he hecho todo lo que quería y estoy ilusionada con llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", concluyó la atleta norteamericana.

Felix lleva nueve medallas de oro mundiales en 200, 400 y 4x100 metros, además de tres de plata y dos de bronce. La estadounidense también suma nueve medallas olímpicas, seis de ellas de oro y tres de plata.

En los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 logró tres medallas, dos de oro en los relevos 4x100 y 4x400 metros y una de plata en 400 metros.

Allyson Felix y Usain Bolt tienen todavía posibilidades de aumentar su cuenta de medallas en los relevos del Mundial de Londres.

Aunque la norteamericana tiene ventaja ya que disputará los relevos de 4x100 y 4x400 metros, con serias posibilidades de obtener medallas en ambas pruebas, con lo que elevaría su récord de medallas a 16.

Bolt, por su parte, podría ganar una decimoquinta medalla en el relevo de 4x100 metros.