Alonso Edward queda cuarto y se le escapan las semifinales

El velocista panameño Alonso Edward quedó eliminado en la primera ronda de la prueba de los 200 metros lisos, en el Mundial de Atletismo de Londres 2017, tras quedar cuarto en su heat con un tiempo de 20.61 segundos.

Edward, quien era una opción de medalla para Latinoamérica y principal figura panameña en la competencia, no logró entrar para la etapa semifinal de la especialidad.

“Lastimosamente no se pudo hacer el trabajo”, expresó Edward sobre la carrera en una transmisión que hizo en vivo a través de la red social Instagram, después de su prueba, en la que compartió con algunos aficionados y amigos.

“Todo el tiempo no se gana”, afirmó Edward, quien recordó que tiene que prepararse el doble. Además agradeció a su equipo de trabajo que lo apoya en las buenas y las malas.

Sostuvo que le gustaría contar muchas cosas de lo que ocurrió en los entrenamientos, pero que su equipo de trabajo le recomendó no hacerlo. “Los atletas no somos de hierro, hasta los Ferrari se dañan”.

Este lunes se desarrollaron siete series eliminatorias y al istmeño le correspondió partir en el carril 3 de la tercera ronda clasificatoria y en los metros finales fue superado.

Wayde Van Niekerk, de Sudáfrica, ganó el heat con un tiempo de 20.16 segundos, escoltado por Daniel Talbot, de Gran Bretaña con 20.16 y Jan Volko, de Eslovaquia con 20.52.

Los tres mejores de cada serie y los tres mejores tiempos de la clasificación general avanzaron a las semifinales.

Los 20.61 segundos que realizó Edward, de 27 años, fueron su mejor tiempo de la presente temporada. "Este año ha sido difícil, hemos estado lidiando con lesiones todo el año".

De acuerdo con el resumen de los organizadores del Mundial de Londres, Edward quedó en la posición 28 en la clasificación general.

Antes de viajar a Londres, Inglaterra, el panameño reportó que tuvo problemas con su boleto aéreo para viajar desde la ciudad estadounidense de Orlando, en donde estuvo entrenando.

"Eso no tuvo nada que ver, aunque la federación no estuvo muy organizada, pero no tuvo que ver con lo de hoy. Dije que no iba a hablar más del caso",fue lo que comentó a la agencia AFP.