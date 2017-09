Altuve, cuatro campañas seguidas con 200 'hits'

José Altuve llegó a 200 ' hits' por cuarta temporada consecutiva, y los Astros de Houston, que son ya campeones del Oeste de la Americana, aplastaron este miércoles 12-2 a los Rangers de Texas para barrerlos en la serie de tres compromisos.

Con un sencillo en el primer inning, el toletero venezolano se convirtió en apenas el cuarto bateador derecho en la historia de las mayores con cuatro campañas corridas con 200 inatrapables.

El último bateador derecho con al menos cuatro campañas al hilo con 200 'hits' fue Michael Young, quien lo hizo cinco años consecutivos con Texas entre 2003-2007. Los otros fueron Kirby Puckett con Minnesota (1986-1989), y Al Simmons con Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago (1929-1933).

Si Altuve termina la temporada como líder de la Liga Americana en hits, será el primer jugador en la historia que encabeza la Americana o la Nacional en imparables en cuatro temporadas consecutivas.

Justin Verlander recetó 11 ponches y ganó su quinta apertura en filla. El boricua Carlos Correa sacudió dos jonrones, en tanto que George Springer disparó un grand slam, para que Houston (98-60) arrollara 37-7 a Texas en la serie.

Justin Verlander saves his fastest pitch of the day (98mph) for his final pitch of the day (pitch 109). 🔥 pic.twitter.com/ADVv8Cy0u4