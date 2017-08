Andy Murray, descartado para el US Open por lesión

Andy Murray anunció este sábado que no jugará el Abierto de Estados Unidos por una lesión de cadera, sumando otra baja de un jugador de cartel para el último Grand Slam de la temporada.

El tenista británico era el segundo preclasificado del torneo que comienza este lunes en Flushing Meadows.

"Hice todo lo posible para poder estar en condiciones de competir aquí y estuvo sin actividad varias semanas tras Wimbledon. Desde luego que he consultado con varios especialistas de cadera. Traté de descansar, rehabilitar, para poder llegar aquí”, dijo Murray, cuya consagración en el US Open de 2012 le dio el primero de sus tres títulos en las grandes citas.

"Venía entrenándome bien durante los últimos días", afirmó. "Pero siento demasiado dolor para poder ganar el torneo. Y eso es lo que, al fin de cuentas, es lo que uno busca”.

Murray no juega desde el 12 de julio en Wimbledon, donde era el defensor del título y fue notorio que la lesión le afectó al sucumbir en cinco sets ante Sam Querrey en los cuartos de final.

Murray mencionó este sábado que empezó a acusar molestias en la cadera cuando perdió ante Stan Wawrinka en las semifinales del Abierto de Francia en junio.

Con la voz entrecortada en una rueda de prensa, Murray señaló que decidirá en “los próximos días” si pone fin a su temporada debido a la lesión.

Murray ha lidiado con problemas en la cadera durante su carrera, pero sin llegar al extremo de una ausencia prolongada del circuito.

"Estoy seguro que me hubiera hecho más daño al tratar de jugar. Fue más bien una cuestión de que desapareciera con el paso del tiempo”, indicó Murray. “Es obvio que no me alcanzó el tiempo”.

El segundo del ranking mundial se suma a Novak Djokovic, Wawrinka, Kei Nishikori y Milos Raonic entre las bajas por lesión del US Open.

Wawrinka, defensor del título, se operó recientemente la rodilla izquierda.

Djokovic, el campeón de 12 grandes que perdió ante Wawrinka en la final de 2016, arrastra una dolencia en el codo derecho.

Nishikori, subcampeón en 2014 en Nueva York, padece una dolencia en la muñeca derecha. Los tres han dicho que no jugarán más en lo que resta del año.

Raonic, subcampeón de Wimbledon 2016, se bajó por un problema en la muñeca izquierda.