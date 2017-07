Árbitro demanda a MLB por discriminación racial

Ángel Hernández, un árbitro en las Mayores durante casi un cuarto de siglo, ha radicado una demanda contra las Grandes Ligas, en la que alega que ha sido víctima de discriminación racial.

En la demanda presentada el lunes ante la corte de distrito federal en Cincinnati, Hernández asegura que Joe Torre, el director ejecutivo de béisbol de Major League Baseball (MLB), "tiene un historial de antipatía hacia Hernández que se origina del periodo en el que Torre fungió como mánager de los Yankees de Nueva York”.

Hernández, de 55 años, nació en Cuba y reside en Florida. Como evidencia de la supuesta discriminación, la demanda cita que Hernández no ha sido asignado a trabajar en la Serie Mundial en la última década, y que el béisbol no ha ascendido a Hernández a la función de jefe de umpires. Grandes Ligas no emitirá comentarios por ahora, dijo el portavoz Michael Teevan.

Hernández menciona las críticas de Torre en 2001, quien dijo que el umpire “parece ver algo que nadie ve” y “yo creo que él solo busca captar la atención” en el terreno”.

La demanda sostiene que Hernández recibió evaluaciones positivas durante la mayor parte de su carrera en Grandes Ligas, que empezó en 1993. Pero advierte que “tras la llegada de Torre a la sede ejecutiva de Grandes Ligas en 2011, la noción de que Hernández ‘solo quiere hacerse notar’ se impregnó en las evaluaciones anuales de Hernández, al igual que la actitud negativa de Torre hacia Hernández”.

Hernández trabajó en las Series Mundiales de 2002 y 2005, pero no desde entonces. Fue asignado para la serie de campeonato de la Liga Nacional el año pasado, al igual que series divisionales en 2011, 2012 y 2015.

Aparte de Alfonso Márquez, quien trabajó en las Series Mundiales de 2011 y 2015, la demanda indica que "los otros 34 umpires asignados a la Serie Mundial durante el periodo de Torre en la oficina del comisionado han sido blancos".

"El nombramiento de estos individuos blancos, menos capacitados, por delante de Hernández se motivó por consideraciones raciales, país o étnicas”, añade la demanda.

Además, la demanda asegura que Hernández ha fungido como jefe de árbitros en forma temporal y que ha solicitado cuatro veces la designación de jefe permanente, y "todos los 23 umpires que fueron ascendidos a jefe desde 2000 han sido blancos”.

Según la demanda, Hernández y Asociación Mundial de 'Umpires' le consultaron a MLB el por qué no fue ascendido a jefe de árbitros esta temporada.

La demanda dice que Torre envió una carta, con fecha del 27 de marzo, en la que se consigna que Hernández necesitaba "adquirir más dominio de las reglas oficiales del deporte y del reglamento sobre las repeticiones, seguir mejorando en cuanto a manejo de situaciones, y plasmar la habilidad de enfocarse y seguir tras tomar malas decisiones o recibir comentarios constructivos de los directivos”.