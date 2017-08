Árbitros de Grandes Ligas protestan con brazaletes blancos

Los árbitros de las Grandes Ligas usaron brazaletes blancos durante los juegos del sábado, en protesta contra la “conducta abusiva de algunos peloteros”, luego que Ian Kinsler, intermedista de Detroit, fue multado pero no suspendido por sus duras críticas contra Ángel Hernández.

La Asociación Mundial de Umpires anunció la medida de protesta. Indicó que el sindicato se oponía firmemente a la tibia respuesta dada por la oficina del comisionado de las mayores al caso de Kinsler, quien dijo esta semana que el cubano Hernández era un mal umpire y debía irse del béisbol.

"El trato benévolo de la oficina del comisionado a la conducta abusiva de algunos peloteros envía el mensaje equivocado a los jugadores y a los mánagers. Se ha abierto la temporada de cacería contra los umpires, y eso es malo para este deporte”, indicó la Asociación.

"Es suficiente. Los umpires usaremos los brazaletes en tanto nuestras preocupaciones no sean tomadas en serio”.

Kinsler desestimó la protesta. “De verdad no analizo esto muy profundamente. Espero que usen los brazaletes por el resto de sus carreras, no me importa”, sentenció. “Dije lo que sentía y pensaba. Si ellos toman eso como una ofensa, es su problema”.

La oficina de las mayores indicó que no tenía comentarios sobre la postura del sindicato.

Joe West, Gerry Davis y Bill Miller, jefes de equipos de árbitros, usaron los brazaletes en los primeros juegos de la jornada.

Hernández llevaba uno en el duelo entre Arizona y Minnesota. Miller trabajó en la segunda base durante el duelo entre los Dodgers y Detroit en el Comerica Park. Estuvo justo al lado de Kinsler.

"Él no representa el centro de esta situación. Es sólo una pieza del rompecabezas”, comentó Miller. “Hemos tenido varios casos en que los umpires han sido criticados o desafiados. Las expulsiones han aumentado, y simplemente sentimos que debemos unirnos y decirle a la gente que somos seres humanos”.

Casi todos los árbitros que laboran a tiempo completo en las Grandes Ligas usaron el brazalete.

En cambio, la protesta no fue visible entre los umpires de los primeros encuentros de la Triple A.

"Desde luego que ellos tienen derecho de hacer eso. Pienso que el país está ahora de humor para protestar, me parece bastante claro”, dijo el mánager de Milwaukee, Craig Counsell, antes de que los Cerveceros jugaran en Colorado.

"Los umpires sí se llevan la peor parte de esto a veces. Pero pienso que también en cierto modo están capacitados para entenderlo”.

West, presidente del sindicato de umpires, se negó a emitir declaraciones luego de laborar en el plato del Wrigley Field durante el encuentro que los Cachorros ganaron 4-3 a Toronto.

En el cuarto inning, West le cantó el tercer strike a Jon Jay, de Chicago, quien gritó frustrado mientras se dirigía a la cueva.

A comienzos de este mes, West, el umpire con más experiencia en las mayores, fue suspendido tres juegos por los comentarios que hizo en una entrevista acerca del dominicano Adrián Beltré, toletero de los Rangers de Texas. West dijo a un diario que Beltré era el pelotero que más se quejaba. Luego, West dijo que estaba bromeando, algo con lo que coincidió Beltré.

El jueves, durante una reunión de dueños en Chicago, el comisionado Rob Manfred dijo que hay diferencias entre los comentarios de los peloteros y los que emiten los umpires.

“No es raro, después de un encuentro competitivo, que un pelotero diga algo que no consideramos útil a largo plazo. Siempre hemos lidiado con esos casos de disciplina mediante multas. Es lo ordinario”, dijo Manfred.

"Veo distinto lo de los umpires. Ellos tienen que estar más allá de cualquier duda sobre el tema de la imparcialidad. Por eso hay reglas específicas en el acuerdo básico de los umpires sobre sus comentarios públicos”.

El lunes, Hernández expulsó a Kinsler, quien protestó tras llevarse un ponche. Al día siguiente, Kinsler criticó duramente al umpire, y dijo que “interfería flagrantemente” con los juegos.

"Me sorprende lo mal umpire que es... No sé cómo, después de tantos años en la liga, puede ser tan malo. Necesita replantearse la carrera que eligió, de verdad”, comentó Kinsler.

Ambos se estrecharon la mano en el terreno el miércoles, antes del juego entre los Tigres y los Rangers.

El viernes, Kinsler dijo que se le había multado, pero no reveló el monto. Brad Ausmus, mánager de Detroit, tampoco dijo a cuánto ascendió la multa, pero aseguró que ésta “es la mayor que he visto que las Grandes Ligas impongan jamás a un jugador”. “Así que no quiero oír... que a él no lo están castigando”, añadió.