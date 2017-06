Arenado y Rosario entran en la historia

Nolan Arenado, de los Rockies de Colorado, y Eddie Rosario, de los Mellizos de Minnesota, entraron de lleno en la última semana en las páginas de gloria en las Grandes Ligas con hazañas nada fáciles de lograr.

El toletero boricua-cubano Arenado completó este domingo el ciclo de bateo (sencillo, doble, triple y jonrón) y decidió el triunfo de sus Rockies de 7-5, con cuadrangular en el noveno episodio frente a los Gigantes de San Francisco.

Arenado, a gritos de la afición de MVP MVP (Jugador Más Valioso), decidió el juego frente al cerrador estrella Mark Melancon (1-2) y su equipo completó la barrida en cuatro juegos sobre la novena californiana.

"Es quizás uno de los mejores momentos de mi carrera", señaló Arenado.

"He conectado jonrones importantes, pero este es el mejor, obviamente que por el ciclo. Nunca lo había hecho. Lo había tenido cerca, pero siempre necesitando el triple y no lo conseguía. Ha sido un día fabuloso", agregó.

Arenado se convirtió en el jugador número 31 en la historia de las Grandes Ligas que completa un ciclo o escalera con un cuadrangular decisivo.

El último en lograrlo por Colorado fue su compañero el venezolano Carlos CarGo González, el 31 de julio de 2010 contra los Cachorros de Chicago.

"Recuerdo haberle visto a Carlos hacer eso", subrayó Arenado. "Ahora ya sé cómo se sintió".

Arenado había conectado triple en el primer inning, sencillo en el cuarto y doble productor en el sexto, antes de conectar su batazo de vuelta completa en el noveno para dejar al campo a los Gigantes.

El jugador de cuadro, quien se convirtió en el tercer jugador en la campaña con esa hazaña, se une ahora a Will Myers (Padres) y el dominicano Carlos Gómez (Rangers) como los únicos protagonistas con el ciclo o escalera en la temporada de 2017.

Con el mejor récord en la Liga Nacional, los sorprendentes Rockies han ganado cinco juegos seguidos y nueve en fila frente a los Gigantes.

En cambio San Francisco ha caído en 6 juegos seguidos y en 9 de 11 partidos.

