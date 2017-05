Astros vuelven a explotar y arrollan 17-6 a Mellizos

El puertorriqueño Carlos Correa conectó uno de los seis cuadrangulares de su equipo y los Astros de Houston arrollaron este miércoles por 17-6 a los Mellizos de Minnesota para sumar su séptima victoria consecutiva.

George Springer sacudió dos jonrones, y el venezolano Marwin González, Evan Gattis y Alex Bregman agregaron un cada uno por Houston, que anotó 40 carreras en la serie de tres partidos.

Los bateadores de los Astros conectaron 19 hits este miércoles y 37 en la serie.

El puertorriqueño Eddie Rosario, Brian Dozier y Jason Castro la sacaron del parque por los Mellizos, que perdieron su cuarto encuentro en fila.

Héctor Santiago (4-5) permitió seis carreras y ocho hits en seis episodios para cargar con el revés.

AZULEJOS VENCEN a ROJOS

Devon Travis desempató la pizarra con un jonrón de dos carreras en el séptimo inning y los Azulejos de Toronto derrotaron por 5-4 a los Rojos de Cincinnati para barrer su serie de tres partidos. Luke Maile también empalmó un cuadrangular de dos carreras por los Azulejos.

Jason Grilli (2-4) se apuntó la victoria con una entrada de relevo, mientras que el mexicano Roberto Osuna se apuntó su rescate número 11. El dominicano Wandy Peralta (2-1) cargó con el revés.

OZUNA Y BOUR LIDERAN VICTORIA DE MARLINS

Justin Bour bateó dos jonrones, Marcell Ozuna agregó su vuelacerca 14 del año y los Marlins de Miami derrotaron por 10-2 a los Filis de Filadelfia.

Miami (21-30) barrió una serie por primera vez esta temporada e hilaron su cuarta victoria, su racha más larga desde julio del año pasado.

Dan Straily (4-3) ponchó a 10 y permitió una carrera en seis y dos tercios de entradas.

La asistencia anunciada al estadio de los Marlins fue de 15 mil 197 personas, aunque un conteo en las gradas reveló que había mil 590 espectadores, probablemente la menor cantidad en los cinco años de vida de Marlins Park.

CACHORROS CAEN POR SEXTA CONSECUTIVA

El novato Franchy Cordero conectó un triple en la octava entrada y anotó en un rodado de Yangervis Solarte para que los Padres de San Diego superaran 2-1 a los Cachorros de Chicago, quienes sufrieron su sexta derrota consecutiva.

El dominicano Luis Perdomo y dos relevistas se combinaron para limitar a tres hits a los alicaídos Cachorros, que atraviesan por su peor racha en la temporada.

Los Padres, un equipo en reconstrucción, ganaron su cuarto duelo en fila, la mejor seguidilla que han tenido en la campaña, y barrieron a los Cachorros por primera vez desde el periodo comprendido entre el 6 y el 8 de agosto de 2012.

Chicago, monarca de la última Serie Mundial, fue barrido el fin de semana en casa de los Dodgers de Los Ángeles.

Los Cachorros no se iban sin victoria en una gira de al menos seis duelos desde agosto de 2012, cuando perdieron también tres compromisos en Los Ángeles y tres en San Diego.

Watch as @franchycordero turns on the jets for his first career triple ... and the go-ahead run! 👀 pic.twitter.com/V0LEiQmwUX