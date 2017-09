Barahona: 'Nos vamos con la cabeza en alto'

Árabe Unido de Colón estuvo cerca de meterse en la final de la Liga Concacaf, pero no lo logró al no poder concretar las opciones de gol que tuvo ante la gran actuación del arquero de Santos de Guápiles, equipo que sí logró transformar una ocasión para ganar 1-0.

Era el partido de vuelta de la fase semifinal, que se jugó la noche del jueves en cancha costarricense, luego del empate 0-0 la semana pasada en el Rommel Fernández de la capital istmeña.

Fue el portero del Santos, Francisco Gómez, una de las figuras del encuentro al impedir el grito de gol del club panameño en tres ocasiones muy claras.

.@santosguapiles’s Francisco Gomez, made the @Allstate Save of the Game against @ArabeUnido_#SCL2017pic.twitter.com/7LWrSLzX5t