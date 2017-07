Barguil gana etapa y Urán pierde la segunda plaza

El francés Warren Barguil (Sunweb), con el maillot de lunares asegurado, confirmó su condición de mejor escalador del Tour de Francia al vencer este jueves en la decimoctava etapa, con final en el mítico Col de Izoard, en una jornada en que el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale) perdió la segunda plaza.

Urán llegó en quinta posición en la meta, a 22 segundos de Barguil, cediendo la segunda posición en la general al francés Romain Bardet, que entró en tercer puesto en la etapa, dos segundos por delante del colombiano, haciéndose además con cuatro segundos de bonificación.

Urán y Bardet estaban empatados antes de esta etapa en la segunda plaza, a 27 segundos del líder británico Chris Froome, que sigue líder.

Barguil entró en la meta con 20 segundos de ventaja sobre el colombiano Darwin Atapuma (Emirates), Bardet y Froome, pero el francés es ahora segundo, a 23 segundos del británico, siendo Urán tercero a 29.

El gran protagonista de la jornada fue el colombiano Atapuma, que estuvo en todas las escapadas de la jornada, que se quedó en solitario a 6.5 km de la meta en el Izoard, para ser alcanzado por Barguil, a solo mil 500 metros de la meta.

Atapuma estuvo cerca de ofrecer una victoria de etapa a su país en el día de su fiesta nacional. Colombia al final no pudo celebrar ya que Atapuma no coronó y Urán perdió la segunda plaza en la general.

