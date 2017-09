Bernd Schuster y su conexión con Panamá

El mítico jugador alemán Bernd Schuster, quien vistió las camisetas del Barcelona y Real Madrid y ganó un título de la liga española como técnico del equipo blanco, está de visita en Panamá y tiene buenas referencias del fútbol istmeño.

Schuster, de 57 años y quien no está activo como técnico, llegó a Panamá para participar en el certamen de golf Ilusion Cup, el cual organiza la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Sin embargo, su visita a suelo panameño fue aprovechada para hablar de diversos temas, entre ellos del defensa bocatoreño Roberto Chen a quien dirigió en el Málaga en la temporada 2013-2014 de la primera división española.

Schuster destacó que Chen era un jugador con mucho potencial y con ganas de aprender, pero que llegó en el momento menos indicado cuando el equipo del Málaga estaba en un proceso de cambio.

“Creo que era un chico con muchas ganas de aprender, quizás no era el momento idóneo, venir de afuera a un club que estaba con un cambio importante; muy brusco, y eso no le ayudó mucho. Él era joven (19 años), para hacerse un camino, pero las ganas no le faltaban”, afirmó Schuster.

Al ser consultado sobre si Chen debió primero ir al equipo filial del Málaga, el técnico destacó que es en el plantel principal en donde hay que abrirse paso, pero volvió a insistir que no tuvo suerte.

“Yo creo que hay que meterse en el primer equipo, pero quizás la mala suerte fue que llegó justo en ese momento, con el cambio brusco del equipo que hizo el Málaga”, agregó.

Actualmente Chen está en la Liga Panameña de Fútbol con el Árabe Unido y se está recuperando de una lesión.

De igual forma Schuster destacó la huella que dejaron los panameños Rommel Fernández y Julio Dely Valdés. “Ya han dejado sus nombres allí para toda la vida, triunfaron en España, yo los conozco bien, cada vez se habla de ellos”.

TORNEO DE GOLF

La Ilusion Cup se desarrollará del 22 al 24 de septiembre en la cancha de Buenaventura Golf, ubicada en Río Hato provincia de Coclé. El torneo promocional de golf tiene su última parada en tierras panameñas, después de cuatro eventos en diferentes ciudades de España.

Se informó que los dos ganadores de las pruebas en España se enfrentarán a un grupo de panameños.

El equipo español tendrá como capitán a Schuster,

“Esta es una competencia de golf con formato Ryder Cup, para golfistas aficionados, con árbitros, capitanes y equipos, que se disputaran en un último circuito la Ilusión Cup 2017 y en la que participan, por la parte del equipo español, actores, políticos, empresarios, periodistas, personalidades del mundo del espectáculo y deportistas”, informó la ATP en un comunicado.

Además, se informó que Schuster dictará una charla de fútbol el sábado 23 en la Fundación Río Hato.