Bethancourt se centra en estar listo para cualquier situación

Aunque parece temprano para determinar si su futuro en el béisbol de las Grandes Ligas será como lanzador, el panameño Christian Bethancourt hizo un buen trabajo en su primera salida en la pretemporada con los Padres de San Diego y los reflectores siguen apuntando hacía él.

Un receptor natural que subió en 2013 con los Bravos de Atlanta, ahora en camino a su segunda campaña con los Padres, ha demostrado que también puede sacar outs desde el montículo, con lanzamientos que alcanzan las 96 millas por horas.

El miércoles el relevista entró para sacar a tres bateadores de los Atléticos de Oakland de forma seguida, en una victoria de 5-0, dejando a varios sorprendidos sobre todo por la seguridad y la tranquilidad que mostró como relevista.

“Es extraño que no me sintiera raro. Solo sentí como si lo hubiera hecho antes”, afirmó el panameño de 25 años tras el partido a MLB.com.

“Solo estoy aquí para hacer el equipo. Por lo que sé, ahora mi rol es ser un chico utility y mi meta es prepararme para cualquier situación”, agregó.

Bethancourt está en planes para ser utilizado como receptor, lanzador, en ocasiones como jardinero y de bateador designado.

“Fue una buena primera demostración. No quiero decir que me sorprendió, pero honestamente no sabes qué esperar de alguien que solo tiene dos entradas a nivel profesional como lanzador”, afirmó el mánager de los Padres, Andy Green.

De acuerdo con los reportes de las agencias internacionales y de MLB, no se conoce con certeza quién fue el último pelotero en ser receptor y lanzador en una temporada. Se tiene registro de las Ligas Negras de Ted Radcliffe, quien lo hizo en las décadas de 1930 y 1940.

