Blas Pérez llega al club Blooming para aportar su experiencia y sacrificio

El experimentado jugador panameño Blas Pérez se unió al club Blooming de la liga boliviana resaltando que llega para aportar su sacrificio y experiencia, al tiempo que adelantó que este podría ser su último equipo internacional.

Después de dos partidos en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con el Árabe Unido de Colón, Pérez recibió la oferta del Blooming y tras varios días de conversaciones se concretó su llegada a la ciudad de Santa Cruz de Bolivia.

“Yo no soy el salvador, vengo aquí para aportar con mi trabajo y con sacrificio dentro del terreno de juego. Lo que más quiero es enrolarme lo antes posible con mis compañeros y llevarme bien con ellos”, afirmó el delantero de 35 años durante su presentación, reportó el diario El Deber.

Pérez, quien también forma parte de la selección nacional de Panamá, afirmó que tiene buenas referencias del equipo de la liga boliviana y que sabe que tiene un gran compromiso por delante.

Al ser consultado sobre si fue difícil dejar el Árabe Unido afirmó que no y que quizás Bolivia sea su última parada internacional.

“Tengo 15 años jugando fuera de mi país, creo que este [Bolivia] sería el último a donde voy a venir a jugar, porque he dicho que me voy a retirar en un año o año y medio. Entonces no es difícil para mí”, afirmó Pérez.

El club Blooming viene de perder 2-0 ante el Guabirá en la tercera fecha y marcha octavo en la tabla con tres puntos.

Todavía no se ha confirmado cuándo será el debut de Blas Pérez, ya que se está en los últimos trámites de su traspaso internacional.