Bolillo Gómez aclara que no quiere que jugadores apoyen a candidatos a la presidencia de Fepafut

El técnico Hernán Darío Bolillo Gómez aclaró –en– que las declaraciones que hizo sobre la negativa de tener en la selección a jugadores-dirigentes se debió a una pregunta que se le formuló sobre un rumor existente sobre el lanzamiento de uno de ellos que quiere ser presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).

Bolillo Gómez indicó que pudiera ser que haya jugadores de la selección que estén apoyando esa decisión, por lo que a su juicio como entrenador tiene que defender el país por intermedio de la selección, defender a los jugadores y defender a la federación.

"Yo tengo que defender todo ese bloque", apuntó el técnico colombiano.

Las elecciones para lase darán a finales de 2018 y hasta el momento la única persona que sondeó el tema y que habló de sus intenciones de aspirar a la presidencia de la federación fue el exjugador y exseleccionador nacional, Víctor, que las hizo desde México, mientras se encontraba el fin de semana invitado por los Correcaminos de Tamaulipas para un partido de leyendas contra el América.

"Yo hablé con algunos jugadores sobre ese tema y todos me dicen que no están metidos", recalcó Bolillo Gómez.

El técnico colombiano explicó que en ninguna empresa del mundo van a permitir que sus trabajadores estén apoyando la elección de un presidente, teniendo trabajo con una junta directiva como en la que están.

"No parecería normal que hubiesen jugadores aportando a una nueva elección dentro de la federación, aparte de que no es el momento todavía".

Bolillo Gómez aclaró que esto no tenía que ver nada conni–fundadores de la academia de fútbol Bagoso– junto a Juan Ramón Solís, cuando la Fepafut sancionó al club y le impidió jugar la final de la Copa Rommel Fernández.

"Es normal que alguien quiera lanzarse a la presidencia de la federación, pero si yo estoy en esta institución no es normal que yo esté apoyando, porque la actual ha sido una junta directiva que ha apoyado mucho. Yo no dije nombres, a mi me extrañó que el presidente de la asociación de futbolistas de Panamá diga nombres", precisó el entrenador.

Bolillo Gómez enfatizó que "si existe ese rumor, o sos futbolista o sos directivo, si sos futbolista te dedicas al fútbol, si sos directivo te dedicas a lo de directivo".

El técnico estuvo el miércoles en el estadio Maracaná para la final de la Copa Satelital y recalcó que el tema de Bagoso no tenía que ver nada que ver con las declaraciones que hizo el martes pasado a rpctv.com.

"Ustedes vieron cómo Baloy y Gavilán se entregaron contra Estados Unidos, es que yo no dije nombres, solo como me la tiraron bailando, yo se la devolví bailando, para el que esté en ese temita, si quiere estar en la selección, que se haga a un ladito", finalizó.