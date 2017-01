Bolillo Gómez: Tengo el compromiso de no desilusionar

El técnico de la selección de fútbol de Panamá, Hernán Darío Gómez, tomó este miércoles las riendas de los entrenamientos del equipo, destacando que ante los diferentes retos que hay por delante no quiere desilusionar.

+ info Tony Taylor se suma a los entrenamientos de la Sele

Panamá se está preparando para la Copa Centroamericana, que se desarrollará del 13 al 22 de enero en el estadio Rommel Fernández de la capital istmeña, un ingrediente que representa realizar un buen papel y luchar por el título regional.

El técnico Bolillo Gómez resaltó que Costa Rica es el favorito del torneo, sustentando que es un equipo que se metió entre los cinco de un Mundial y que está liderando las eliminatorias de la Concacaf para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

“Es el favorito, pero nosotros tenemos buen equipo que, paso a paso, ojalá, vamos demostrando que va mejorando el fútbol panameño", afirmó el técnico en la cancha del Cascarita Tapia.

“Vine a Panamá con la ilusión y el sueño de estar en un Mundial, pero los papeles no se me han cambiado, pero se me han sumado. ¿Qué se me ha sumado?: El compromiso con la afición, con la gente en Panamá, con la gente en la calle. Eso me tiene contento; son cargas que le caen a uno, pero la ilusión y el sueño del panameño cada día es más grande, entonces no solo tengo el compromiso de ir a un Mundial sino de no desilusionar a la gente en Panamá”, expresó.

Por otro lado, la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) informó que los jugadores Luis Ovalle, Rolando Blackburn, Eric Davis y Aníbal Godoy recibieron el respectivo permiso de sus clubes para jugar con Panamá en el torneo.

En tanto, Ricardo Clarke, no recibió el aval del Zamora FC de Venezuela, mientras que Sergio Moreno regresó a su club Deportivo Municipal de Perú para participar en la Copa Libertadores.

Además, Valentín Pimentel, quien se había incorporado al equipo tras estar cerca de seis meses de inactividad por una operación, tiene una lesión en el muslo derecho y no podrá jugar.