Bryant pega jonrón en paliza de Cachorros sobre Cardenales

Kris Bryant pegó tres hits, entre ellos su cuadrangular 27 de la temporada, y los Cachorros de Chicago se sobrepusieron a las expulsiones de John Lackey y el venezolano Willson Contreras para ganar este viernes 8-2 a los Cardenales de San Luis.

Bryant despachó su vuelacerca en la cuarta entrada y un par de sencillos en una sexta en que Chicago anotó siete veces, ayudando a los líderes de la División Central de la Liga Nacional a iniciar una importante serie el fin de semana con un triunfo.

Los Cachorros abrieron una ventaja de cuatro juegos sobre San Luis. El abridor dominicano Carlos Martínez (11-11) cargó con la derrota al recibir siete carreras, siete imparables y tres pasaportes en cinco entradas y un tercio. Ponchó a cinco.

Su compatriota Sandy Alcántara, de 22 años, ponchó a tres en una labor perfecta en la octava entrada por San Luis.

Lackey y Contreras fueron expulsados cuando Chicago perdía 2-1 en el quinto inning.

Safe to say Lackey and Contreras were not happy (PitchingNinja) pic.twitter.com/DKEZqPEmCh