Bryce Harper sale de la lista de lesionados

Bryce Harper, quien se perdió 42 juegos por una dolencia de rodilla, salió este martes de la lista de los lesionados y fue incluido en la alineación para el juego de los Nacionales de Washington frente a los Filis de Filadelfia.

Harper fue colocado como jardinero derecho y segundo en el orden.

"Es como un niño en el primer día de las Pequeñas Ligas”, afirmó el mánager Dusty Baker. "Está emocionado y nosotros también. Simplemente vamos a tratar de que se mantenga consciente de cuándo ha tenido suficiente actividad o de si puede hacer más”.

Harper sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda al caer encima de la primera base el 12 de agosto, durante un encuentro disputado bajo la lluvia. Se le incluyó por última vez en la lista de los lesionados por 10 días, mientras el club analizaba paulatinamente su evolución.

Cinco veces elegido al Juego de Estrellas, Harper tenía previsto originalmente abandonar la lista de inhabilitados el lunes, para el primer juego de la serie. Debió esperar un día más tras contraer una gripe.

Esta temporada ha visto acción en 106 partidos y su promedio de bateo es de .326, antes del partido de esta noche.

"No siento dolor. De lo contrario, no estaría jugando ahora ni en la pretemporada", afirmó Harper, quien en 2015 fue seleccionado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. "Si no estuviera libre de dolor, les diría a los chicos ‘nos vemos el año próximo’”.

Los Nacionales comenzarán como locales la serie de primera ronda de los playoffs, el 6 de octubre.