Buenos deseos para 2017

Saludos y bendiciones en este 2017. Para este año que arranca con mucha actividad deportiva en el país, extiendo mis buenos deseos esperando que algunas cosas mejoren y que otras cambien.

Este 3 de enero se inicia la temporada de béisbol, con el campeonato nacional juvenil, que tiene la novedad de la incorporación de la provincia deportiva de Panamá Este.

Este sueño del sector este por tener su propia liga provincial es viejo y aunque se materializó con tinte electorero, espero que de aquí en adelante sea para bien y que pronto los veamos saboreando las mieles de la victoria con una corona.

Por cierto, hablando de béisbol, desde hace un rato vengo argumentando que la administración de la pelota nacional tiene que dejar atrás ese esquema de ligas provinciales y buscar la manera de crear otra estructura acorde con los tiempos; sobre todo para el desarrollo de los torneos juvenil y mayor.

Dejó claro que no me refiero a personas, sino a estructura.

Es sabido que a pesar de algunos buenos resultados en categorías menores, nuestro nivel ha bajado y prueba de ello es la eliminación para el Clásico Mundial en 2012 y este 2016.

Ojalá la familia del béisbol se reúna y apunte en esa dirección, porque no se trata de cuál deporte es mejor que otro, el norte debe ser la búsqueda de una actividad que rinda frutos económicos y deportivos.

A LEVANTARSE

Aunque él es el único responsable de su doble derrota, el excampeón panameño de boxeo LuisNica Concepción debe tomar una decisión: si sigue que lo haga cómo se debe, porque aunque no lo crea él; pone a miles en ascuas cada vez que sube al ring.

El camino no le será fácil, después de ver caer su reinado en 2011, le tomó cinco años volver a la cima, por cierto de forma efímera.

A SEGUIR

Deseo que el baloncesto siga dando pasos hacia adelante para recuperar años perdidos, con lo principal, desarrollando el material local con la liga profesional, que lleva dos temporadas. Bueno, aunque alguien me comentó que deben tener cuidado con el culto a la personalidad; ahí lo dejo.

En 2017 arranca el ciclo olímpico con los Juegos Centroamericanos, el primer escalón para probar el nivel de los atletas. No sé, pero insisto... la prioridad deben ser las opciones reales técnicas para ganar una medalla.

Una vez un dirigente olímpico, con miras a los Panamericanos de Toronto, me decía algo molesto que no se puede enviar “así por así” solo a los que tienen opción, que los otros tenían que foguearse y ganar experiencia.

Bueno, en Toronto 2015; dos medallas nos llevamos, una de plata y la otra de bronce.

Considero que los fogueos y la experiencia son para los torneos de la federación internacional respectiva, cuando se trata de ciclos olímpicos, es para los que tienen opciones. Eso es lo que deseo. Pero se acabarían los viajes.

En ese sentido, de Pandeportes no tengo mucho que decir, mejor que se quedó en institución y no se creó la Secretaría de Deportes, como se había prometido en campaña electoral.

AL MUNDIAL

Por su puesto, como todo panameño quiero estar representado en el Mundial de Rusia 2018 con la Sele. Pero, quiero ser claro; no será fácil, arrancamos bien la hexagonal, pero resta mucho y no me gusta ilusionar a la gente como acostumbran otros.

A un comentarista de fútbol, que tiene años en esto de estar de cerca con las dolorosas eliminatorias, le pregunté sobre la soñada clasificación mundialista y que lo notaba poco optimista.

Su repuesta fue sensata: "Claro que hay opciones”, pero “esperaré” hasta que estemos clasificados oficialmente. “He visto tantas trastadas”. Me quedo con eso. Apoyar cada partido, que para mí siempre será una final para Panamá y a celebrar cuando se dé.