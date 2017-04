Bumgarner, a lista de lesionados tras accidente en moto

Madison Bumgarner, el as zurdo de los Gigantes de San Francisco, aterrizó en la lista de los lesionados por primera vez en su carrera de Grandes Ligas el viernes, tras sufrir un accidente en una motocicleta todo terreno.

El accidente envió al hospital a Bumgarner, con varios golpes en las costillas y un esguince en su hombro de lanzar.

San Francisco reveló la lesión del lanzador este viernes, un día después de que ocurrió el accidente durante un día de descanso de Bumgarner en Colorado. Los Gigantes informaron que el pitcher ha salido del hospital y descansaba en el hotel del equipo. Se le realizarán nuevos análisis la próxima semana.

"Pienso que lo principal por lo que hay que estar agradecidos es porque esto no resultó peor", comentó el receptor de San Francisco, Buster Posey. "No conozco el tiempo de recuperación. Creo que nadie lo sabe. Pero hay que dar gracias por el hecho de que él no sufrió una lesión más grave".

También el viernes, el mánager Bruce Bochy se reincorporó al equipo. Se había perdido una serie de dos juegos en Kansas City, tras someterse a una intervención cardiaca.

Bumgarner, de 27 años y elegido el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2014, tiene una foja de 0-3 con una efectividad de 3.00 en cuatro aperturas durante 2017.

Ha recibido un apoyo de apenas cinco carreras totales en sus primeras cuatro aperturas. En tres de estas, el apoyo fue de una carrera o ninguna. Y fue él mismo quien pegó un par de jonrones para producir dos de dichas carreras.

"Debemos mirar adelante y jugar con decisión, esperando que él vuelva pronto", indicó Posey.

Movimiento San Francisco convocó al derecho Chris Stratton, procedente de la sucursal de la Triple A en Sacramento, para ocupar el hueco que dejó Bumgarner en la nómina.

El ámbito deportivo en la zona de la Bahía de San Francisco no es ajeno a lesiones que se han presentado en circunstancias extrañas.

Jeff Kent, ex segunda base y el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2000, se fracturó un hueso de la muñeca izquierda durante la pretemporada de 2002, mientras hacía piruetas en su moto.

En un principio, dijo que se había lastimado cuando lavaba su camioneta. Se perdió los primeros cuatro encuentros de ese año, cuando los Gigantes llegaron a la Serie Mundial y cayeron ante los Angelinos de Los Ángeles en siete juegos.

Monta Ellis, base de la NBA, había firmado un contrato por seis años y 66 millones de dólares con los Warriors de Golden State, tras promediar 20.2 puntos durante la temporada de 2007-2008 . Sufrió una lesión grave de tobillo cuando conducía una patina motorizado, y se perdió buena parte de la campaña.

Fue suspendido 30 partidos sin goce de sueldo, porque el convenio le prohibía conducir esos vehículos.

En abril de 2011, el ex relevista zurdo de los Gigantes, Jeremy Affeldt, sufrió un esguince en la rodilla derecha e ingresó a la lista de los lesionados, cuando se estiró para atrapar a su hijo de 4 años, quien había saltado desde el sofá para saludarlo.

El 8 de septiembre de ese año, Affeldt sufrió una seria cortada en la mano derecha, cuando trataba de separar varias hamburguesas congeladas con un cuchillo. Se le sometió a una cirugía para reparar un nervio del meñique.

