Cachorros aseguran título divisional

En un momento de la campaña, pareció que los Cachorros no tenían muchas posibilidades de revalidar el título histórico de la Serie Mundial que habían conquistado. Una estupenda segunda mitad de la campaña les permite seguir aspirando a grandes conquistas.

Addison Russell disparó un jonrón de tres carreras y John Lackey lanzó seis sólidas entradas para que Chicago asegurara su segundo cetro consecutivo de la División Central de la Liga Nacional con un triunfo el miércoles 5-1 sobre los Cardenales de San Luis.

Los Cachorros alcanzaron la postemporada por tercer año en fila, algo que no habían conseguido desde 1908.

En la pausa por el Juego de Estrellas, Chicago se ubicaba debajo de la marca de .500. Marchaba a la zaga de Milwaukee en la lucha por el gallardete divisional. Pero poco después enderezaron la marcha.

"Fue difícil”, afirmó el abridor John Lackey. “Esto siempre es un reto, y todos se estaban esforzando frente a nosotros. Jugamos bien, hemos vuelto a los playoffs y veremos qué pasa”.

Asimismo, los Cachorros son el primer campeón defensor de la Serie Mundial en ganar su división al año siguiente desde los Filis de Filadelfia de 2009 y el primer campeón defensor en llegar a la postemporada un año después desde que los Cardenales avanzaron como comodines en 2012.

